Goles son amores

REDACCIÓN | Gerardo Lugo Publicada el

Carlos ‘Gullit’ Peña fue criticado y objeto de carrilla tras chocar en estado de embriaguez incompleta la semana pasada, pero después de anotar el gol contra el Necaxa ya todos en las redes querían invitarlo a la Feria a echarse ‘unas frías’.

Los goles enamoran y reconcilian. Y más cuando estos representan una victoria más que necesaria.

Siempre he sido respetuoso de la vida privada de los deportistas y si bien nunca he estado de acuerdo cuando sus acciones ponen en peligro su carrera, su persona o la de los demás, me gusta alabar cuando muestran responsabilidad deportiva en la cancha. Y el ‘Gullit’ la tuvo ante los Rayos.

Peña no está al cien de su capacidad y no hay que estarlo cuando juegas práctico. Se ubicó para hacer daño donde le duele al rival, a espaldas de los contenciones y lo suficientemente lejos de la marca de los centrales. Tocó fácil y remató contundente.

No habría que pedirle más al ‘Gullit’ al ingresar como relevo, el León necesitaba en esos momentos matar a un Necaxa que ya jugaba en su campo sin saber cómo contrarrestar la reacción de la visita, misma que no fue bravía, fue lógica e inteligente.

León quiso jugar un primer tiempo al tú por tú y por momentos era rebasado por el desorden en sus líneas y los despliegues de los Rayos. Los de Torrente agradaban a la tribuna yendo al frente pero partiéndose en dos, dejando una gran laguna en el medio terreno.

Hay que decirlo, ahora le tocó a La Fiera beneficiarse de los errores arbitrales y gracias a estos se mantuvo en el juego. Y esa oportunidad la aprovechó el domador.

Torrente reordenó al medio tiempo. Retrasó al ‘Recodo’ que metros más atrás cubrió a tiempo y contuvo de frente a sus enemigos sin corretearlos. Además, el timonel supo que su equipo no puede basar exclusivamente su ataque en Fernando Navarro cuando la primera función como lateral es defender y por irse al ataque, puso en peligro su meta ya que por esa banda el Necaxa fue peligroso.

El balón tenía que pasar por los botines de los habilidosos para quitarle el esférico al que estaba enfrente. Aparecieron ahora sí Andrade, Maxi, Montes y Peña.

Hay ocasiones que los técnicos tienen que renunciar a la mal entendida valentía ofensiva y optar por la sobriedad del toque, el achique, el oficio y la paciencia, pues el gol sería valioso así cayera en el último minuto de juego.

Era urgente un triunfo para La Fiera, uno de esos que dan tres puntos y que elevan la moral por encima de las lesiones, los castigos y los escándalos.

Hoy se le agradece eso a Torrente y a sus Verdes.