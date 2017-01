RICARDO ESPINOSA Publicada el

El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos dejó caer una bomba atómica -el arma más mortífera conocida hasta entonces- sobre la isla japonesa de Iwo Jima matando a cerca de 80,000 ciudadanos inocentes cuyo único pecado era vivir en esa ciudad.



El nombre de Iwo Jima viene de una palabra japonesa que significa “La Isla del Azufre” y en esa trágica ocasión se dijo que pasarían mil años antes de que sus habitantes pudieran superar los efectos de la radiación provocada por el ataque nuclear.



Sin embargo, aún no pasan 70 años del alevoso ataque y si usted visita actualmente Iwo Jima se encontrará con una bellísima y moderna ciudad, llena de luz, de edificios y de una actividad propia solamente de una metrópoli de primer mundo.



¿A qué se debe esa maravillosa transformación? Sin duda alguna al férreo carácter y la admirable disciplina de los japoneses. Japón o Nippon como se dice en su propio idioma es un vocablo que alude al “origen del sol” porque este país está situado al extremo oriente que es por donde “nace todos los días” el sol. Por eso se le llama a Japón “la Tierra del Sol Naciente.



Aún el mundo se estremece al recordar la tragedia del tsunami que sacudió las costas japonesas el 11 de marzo de 2011. Tsunami es una palabra japonesa que viene de tsu (puerto) y nami que significa ola. Literalmente el tsunami es entonces una ola de puerto, equivalente en nuestro idioma a maremoto que implica “movimiento del mar”.



Frente a una tragedia de tamañas dimensiones, los japoneses dieron muestra ejemplar de calma, dignidad y orden. Todos estaban muy afligidos pero ninguno de los sobrevivientes se abalanzó sobre las tiendas a saquear o a hacer las terribles compras de pánico.



Muy disciplinados los japoneses sin alboroto hacían largas colas para conseguir agua y víveres, adquiriendo sólo lo más indispensable para que lo que había pudiera alcanzar para más personas.



Definitivamente los japoneses son un ejemplo de vida que todos deberíamos de seguir.



Consultorio Verbal



PREGUNTA DEL PÚBLICO:



El cantante Marco Antonio Solís se hace apodar el Buki. ¿Tiene un significado esa palabra? Andre de la Villa



RESPUESTA.



En el vocablo sonorense derivado de los indios cahitas se le llama buqui o vuqui a un niño.



AHORA PREGUNTO:



La palabra libelo viene del latín. Muy bien, pero ¿qué es un libelo?



a.- Un pensador



b.- Un trabajador



c.- Un escrito



d.- Un barquito



RESPUESTA



c- Libelo es un escrito breve en el que se denigra a algo o a alguien.

Me retiro con esta reflexión: “Se puede tomar como compañera a la fantasía, pero se debe tener como guía a la razón”. ¡Fíjese! ¿Cómo dijo?

