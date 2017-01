La reinvención del País

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Otra vuelta de tuerca y otro apretón a México con la nueva amenaza de Donad Trump a la BMW de no fabricar aquí, en lo dicho al periódico alemán “Bild”.



Son ya demasiadas agresiones, primero a la Ford, luego a General Motors, después a Toyota y ahora a BMW.



Ya no se trata de una estrategia comercial para “recuperar” empleos industriales, sino una embestida de odio en contra de México. La pregunta ya no es si el electo Presidente norteamericano cambiará cuando tome posesión, sino qué tanto más dura será su política en contra de nuestro País y nuestros paisanos que viven en Estados Unidos.



Porque la transformación de la industria en los países desarrollados no está marcada por la competencia de mano de obra barata de los países en desarrollo como México, sino en los cambios tecnológicos que rebasan a la propios norteamericanos sin preparación.



Barack Obama lo planteó en su último discurso. Lo disruptivo no es tanto la manufactura foránea, como las plantas ensambladoras de autos en México y Canadá, sino la automatización de la producción y los servicios.



Hay un ejemplo gráfico: si en cinco o 10 años la Mercedes Benz logra poner en la carretera camiones de carga autónomos, estarían en riesgo 2 millones de empleos de conductores en la Unión Americana.



Poco a poco nos acostumbramos a la automatización y en ocasiones no lo notamos. Cuando llamamos a una empresa, la mayoría de las ocasiones nos contesta un conmutador automatizado que nos da instrucciones. En los estacionamientos públicos de plazas comerciales o en el Aeropuerto del Bajío, el usuario es quien opera la máquina que abre al entrar y al salir después de pagar. Los únicos empleados del estacionamiento son quienes dan mantenimiento a las máquinas. Magnífico negocio.



Según los pesimistas, el futuro trae desempleo por la automatización; según los optimistas, la naturaleza del trabajo cambia.



Cuando escribo estas líneas tengo siempre a mano a Google, que contiene –literalmente– toda la información del mundo. Espero ver el día en que una asistente con inteligencia artificial corrija errores de ortografía, sintaxis e incluso de estilo. No quiere decir que la máquina vaya a sustituir a las ideas que se generan en billones de conexiones neuronales, ni que el oficio o el arte de escribir lo pueda suplir una máquina. El programa Word corrige algunos de los errores de dedo o de ortografía, y hoy es 20 veces más fácil redactar en un procesador que en las máquinas de escribir. Hay quien ya usa el dictado, pero otros nos quedamos en la belleza táctil de la tecla.



De regreso al hilo original, México tendrá que adaptarse y reinventarse frente al cambio fascista y antimexicano de la política norteamericana. Si soportamos la andanada seremos más fuertes, universales y resistentes para el futuro.



Ante el vacío de liderazgo político en el País, seguro surgirán nuevos rostros jóvenes con mejores ideas que las que nuestra generación aporta. La confianza en México y en nosotros mismos puede fortalecerse ante la adversidad, pero necesitamos una luz clara y profunda que nos señale el camino.



Los países, las empresas y el futuro se construyen con una buena dosis de pasión. La tenemos, pero hay que alinearla en una sola dirección.





Enrique Gómez Orozco