TODO FLUYENDO 

A tres días de que Donald Trump se convierta oficialmente en Presidente de Estados Unidos, los proyectos relacionados al tema automotriz siguen en marcha en Guanajuato.



Destaca el avance en la construcción de Toyota en Apaseo el Grande, de Michelín en León, la ampliación de General Motors Silao (de la cual le platiqué el 20 de marzo del año pasado) y la puesta en marcha de Ford, planta de Transmisiones.



En el caso de esta armadora estadounidense, basta con pasar por la zona de la construcción para ver el movimiento de obreros en la zona, aunque ni la autoridad ni la armadora han hablado respecto a las amenazas del magnate.



Los trabajos que se realizan en la zona son el comienzo de una planta de transmisiones de GM, que comenzará a funcionar el próximo año, según pretenden.



En relación con la factoría de Ford en Irapuato, que también es de transmisiones, la obra fue concluida el año pasado y ya en su interior trabajan en pruebas pilotos.



Por cierto la cancelación de la planta de autos de Ford en San Luis Potosí no afectará en sus números de producción.



La forma de actuar del republicano ha generado que las dos compañías norteamericanas trabajen en completo silencio. No sería extraño que los protocolos de inicio de operaciones que el año pasado fueron continuos, en este año, o al menos en estos primeros meses, se dejen a un lado, para evitar cualquier suspicacia.



EN MARCHA



De los operarios contratados por Ford Irapuato, 428 fueron formados en IECA plantel Irapuato, el cual desde el año pasado puso en marcha una serie de programas para satisfacer las necesidades manifestadas por directivos de la compañía norteamericana.



Entre 2015 y 2016, las 428 personas se inscribieron en 612 cursos, sumando 9 mil 943 inscripciones en total.



Las especializaciones en las que fueron capacitados se relacionan con automatización y control, calidad, cursos de apoyo (deontología laboral y salud y seguridad en el trabajo), cursos de prerequisito (aritmética), electricidad, gestión organizacional, mantenimiento industrial, máquinas-herramientas y mecánica automotriz.



Para los cursos, Ford hace una selección previa que filtra las persona que requiere para que se queden a trabajar en la planta y a las capacita en el IECA, de las cuales el 60% es de Irapuato y el resto, de Salamanca y Valle de Santiago.



ENHORABUENA



Ser parte de la lista de Forbes no es sencillo y, por tanto, es digno de destacar, sobre todo si se trata de un guanajuatense.



Marco Mascorro es el nombre del celayense que aparece en la lista de los “30 menores de 30” que la revista especializada en los negocios presentó en su última edición.



El joven emprendedor está al frente de la compañía Fellow Robots, con sede en Silicon Valley, y es su cofundador y titular del área de tecnología.



La especialidad de la firma es el diseño y la creación de robots que ayudan a los compradores en tiendas de autoservicio, como Lowe’s, una cadena de distribución minorista de productos de mejora del hogar y materiales de construcción en EU, y Yamada Denki, una de las principales cadenas minoristas de electrónica en Japón.



CON y sin AUTO



E stá más que claro que el “gasolinazo”, término con el que se hizo familiar referirnos al duro golpe del incremento del 20% en el precio de las gasolinas, no sólo afecta a quienes tienen auto.



Éste es un punto que habrá que aclararle a nuestra “queridísima” diputada Carmen Salinas, que la semana pasada expresó que quien tenga auto, que lo mantenga... ¡Caray!, ¡vaya solución!



La lista de productos o servicios que han aumentado su costo, gracias al incremento en la gasolina cada vez es más extensa, y afectan al que usa auto, pero también al que viaja en transporte urbano o bicicleta.



Por ejemplo, en la canasta básica el jitomate, la cebolla y hasta las tortillas ya tienen un nuevo precio.



En León, la Federación de Productores de la Masa y la Tortilla del Estado de Guanajuato ya aseguró que en un par de semanas vendrá el incremento.



Además, el transporte en la ciudad subió, noticia que ha generado un número de marchas sin antecedente... ahora los leoneses pagamos una tarifa general de 11 pesos, dos pesos más que el año pasado.



Las plataformas como Uber y Cabify también anunciaron hace unos días un incremento de entre 5% y 10% en sus tarifas, por la misma causa que todas las anteriores.

