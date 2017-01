Seduce el canto de Elina Garanca

LUIS ALBERTO LERMA Publicada el

El Teatro del Bicentenario inició su temporada artística 2017 con un concierto de gala inolvidable de la mezzosoprano Elina Garanca, quien sedujo al público con su bella voz, canto elegante e inteligencia musical, así como con un programa equilibrado y representativo de su arte.



Lo anterior no fue sorpresa, porque la cantante letona es considerada una de las estrellas más cotizadas del mundo de la ópera. Se ha presentado en los teatros más prestigiosos como la Metropolitan Opera House, de Nueva York; La Scala, de Milán; la Staatsoper, de Viena, entre otros; y ha compartido escenario con los grandes intérpretes líricos y directores de la actualidad. También, desde 2005, se convirtió en artista exclusiva del distinguido sello discográfico Deutsche Grammophon.



Así que el Teatro del Bicentenario no pudo empezar el año de mejor manera que con un concierto de una intérprete de tal nivel. Además, los asistentes tuvieron el privilegio de escuchar a Garanca en plena forma vocal, en un momento de transición hacia papeles más dramáticos.



El recital del sábado formó parte de una gira de la mezzosoprano por México. Su debut en nuestro país fue el 11 de enero, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, en la Ciudad de México; después, se presentó en León y tendrá dos conciertos más este mes: el 17, en el Teatro Isauro Martínez, de Torreón; y el 20 dentro del Festival FAOT, en Álamos. Posteriormente, viajará a Berlín y preparará sus presentaciones en la Met de Nueva York.



Para los cuatro conciertos en México, la cantante de 40 años diseñó un mismo programa, dividido en dos partes. La primera, conformada por arias de Tchaikovsky, Mascagni, Saint-Saëns y Donizetti, música cercana a ella; y la segunda, por romanzas de zarzuelas y fragmentos de la ópera Carmen, obras de origen e inspiración española y gitana.



Asimismo, en este tour, Garanca está acompañada de la Orquesta Sinfónica de Minería, una de las agrupaciones más destacadas en nuestro país, y cuenta con la dirección artística del americano Constantine Oberline, reconocido por su labor en el intercambio cultural entre Rusia y Estados Unidos.



Después de una lectura vigorosa de la Obertura de Ruslán y Liudmila, de Mijaíl Glinka, la diva continuó la velada con “Da, chas nastal!...”, de La doncella de Orleans, de Tchaikovsky. En esta aria, la mezzosoprano, vestida con una blusa negra y una falda azul, no sólo lució un legato perfecto y centro consistente, sino que conmovió al público con su entrega al drama de Juana de Arco y a la música romántica del compositor ruso, llena de lirismo y melancolía.



Luego, la Vocalista del 2010 por la revista Musical America ofreció una muestra de su nuevo repertorio, con la famosa aria “Voi lo sapete, o mamma…”, de la ópera Cavalleria rusticana, de Mascagni. Como la traicionada Santuzza, asombró por sus agudos potentes, manejo excelente de las dinámicas y registro amplio de su voz.



Sin caer en los excesos propios del estilo verista, como el grito o el sollozo, su interpretación resultó elegante y apasionada.



Tras una brillante y enérgica “Bacchanale”, de la ópera Samson et Dalila, del francés Camille Saint-Saëns, Garanca cantó el aria más conocida de esta ópera: “Mon coeur s’ouvre à ta voix…”, otro ejemplo de sus nuevos intereses musicales. En un tempo lento, la mezzosoprano cautivó por su fraseo elegante, timbre bello y línea de canto impecable. En suma, fue una enamorada y dulce Dalila.



Para cerrar la primera parte del concierto, la galardonada cantante exhibió un dominio perfecto del bel canto en “O mon Fernand… Mon ârret”, de la ópera La favorite, de Donizetti. En la cabaletta de esta aria, la coloratura se escuchó precisa y los agudos, seguros, como en los primeros años de su carrera.



La música española distinguió la segunda parte del programa con la Danza no. 1 de Manuel de Falla; tres canciones de las zarzuelas El barberillo de Lavapiés, El barquillero y El niño judío; así como el Preludio del Acto I, Habanera y Chanson bohème de la ópera Carmen, de Bizet.



En las primeras canciones, Garanca, ahora ataviada con un vestido rojo, reveló una sobresaliente dicción en español y conocimiento del estilo ligero y romántico de la zarzuela; mientras que en las arias, demostró por qué es la Carmen de referencia del siglo XXI.



Debido a que no se encontraba en una representación escénica, quizá su actuación resultó un poco mesurada y fría. Incluso, cantó sentada, en el podium del director, una parte de la Chanson bohème, en la que suele esperarse que la cantante baile un poco. No obstante, musicalmente estuvo perfecta.



Por su parte, Constantine Orbelian extrajo de la orquesta un sonido brillante y potente, además de que tuvo un cuidadoso manejo de los matices, si bien en ciertos pasajes, principalmente en piano, alcanzó a opacar a la cantante.



Como piezas de propina, Garanca y la Sinfónica interpretaron la romanza “Carceleras”, de la zarzuela Las hijas del Zebedeo, de Chapí; la canción “Granada”, de Agustín Lara; y “O mio babbino caro”, aria de Gianni Schicchi, de Puccini, cantada generalmente por sopranos.



Al final, los asistentes quedaron cautivados por el canto fino y la bella voz de la mezzosoprano, quien sólo agradeció al público con besos al aire y sonrisas.