Asesores de INE no entrarán a plan de austeridad

EL UNIVERSAL | Carina García / CIUDAD DE MÉXICO

El esfuerzo de austeridad del Instituto Nacional Electoral (INE) no incluirá a los 114 asesores adscritos a los consejeros del organismo, pues se trata de una “plantilla mínima”.



Así lo admitió el consejero Marco Antonio Baños, para quien todos los asesores “tienen un rol fundamental”, por lo que no se plantea disminuirlos.



Baños Martínez, quien encabezó la Comisión Temporal de Presupuesto 2017, indicó que sí hay posibilidades de recortar programas no sustanciales del instituto para generar economías adicionales a los mil 70 millones de pesos que el INE entregará a la Secretaría de Hacienda tras decidir —el pasado 11 de enero— no construir su nueva sede de dos torres.



“Vamos a revisar el parque vehicular para establecer normas de uso racional y de la asignación de los combustibles; vamos a revisar los salarios de mandos superiores que no son directores para ver si debe aplicárseles o no [ajustes] y vamos a revisar los proyectos institucionales para ver cuáles son, primero, los que tienen que ver con las elecciones y con la credencial, para no tocarlos”, dijo.



Explicó que hay casos en los que aún hay confusión, como el de los teléfonos celulares, “porque nosotros nunca pedimos un iPhone7; fue un error de comunicación social haber dicho que cada funcionario decide el teléfono que debe tener”.



En tanto, los consejeros Ciro Murayama y José Roberto Ruiz indicaron que tienen propuestas de recorte al gasto del INE, pero los afinarán antes de hacerlas públicas en febrero.



Quizá podrían revisarse, dijo Ruiz, “gastos de alimentación, que son en realidad de representación, pero habrá que analizarlo con los consejeros”.