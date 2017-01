Balacera en festival de Playa del Carmen deja 5 muertos

AP | GABRIEL ALCOCER / CANCÚN. Publicada el

Subió a cinco la cifra de personas que murieron a balazos por un hombre armado en un club nocturno de la ciudad turística de Playa del Carmen, al sur de Cancún, informó el lunes un oficial de la policía mexicana. Otras nueve personas resultaron heridas.

El oficial dio la información bajo condición de no ser identificado porque no estaba autorizado para dar detalles sobre una investigación en curso. Agregó que los investigadores estaban entrevistando a testigos, pero no proporcionaron más detalles.

No estaba claro por el momento el motivo del tiroteo.

El tiroteo ocurrió en la discoteca Blue Parrot, que había organizado un evento que era parte del festival de música BMP. Ese festival incluyó al Blue Parrot como uno de los lugares donde organizó sus presentaciones.