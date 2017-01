Cobró $71 millones firma de moreirista

AGENCIA REFORMA | SALTILLO, COAH. Publicada el

En los últimos tres años, el Gobierno de Coahuila pagó al menos 39 facturas por más de 71 millones de pesos a la empresa “fantasma” Riviera Álamo, vinculada a María Esther Monsiváis, ex secretaria estatal de Infraestructura y principal operadora del Gobernador Rubén Moreira.



Todos los contratos para esta firma “todóloga” se dieron por asignación directa, pese a que no aparece en el Padrón de Proveedores y Contratistas coahuilense.



Fuentes oficiales señalaron que a la fecha no hay comprobantes ni actas de la entrega-recepción de los productos.



Aunque fue creada como una constructora de obras civiles especializada en maniobras portuarias y aeroportuarias e, incluso, como productora de forrajes, Riviera Álamo facturó de todo, menos por su supuesto giro.



La firma cobró desde cobijas, bicicletas, baterías de cocina, balones, impermeabilizantes y tinacos hasta electrodomésticos, colchones, mochilas, bolos infantiles, muñecas Barbie y pulseras.



Riviera Álamo está ligada a Monsiváis, quien renunció como Secretaria de Infraestructura el 7 de noviembre de 2016, el mismo día que Grupo Reforma publicó que la funcionaria armó esta empresa por medio de prestanombres.



Los dos principales “socios” de Riviera Álamo son Javier Garza Lizcano, un chofer de ruta de Monterrey, y Valentín Moreno, un empleado de la empresa Concordia, propiedad de Monsiváis y su esposo Fernando Martínez.



A la fecha, tanto Garza como Moreno siguen sin aparecer.



El 3 de junio del 2014, apenas dos meses después de ser creada, Riviera Álamo comenzó a facturarle al Gobierno de Moreira hasta alcanzar en tres años al menos 71 millones 147 mil 348 pesos en 39 contratos.



Documentos oficiales de las asignaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas de Coahuila, de los que Grupo Reforma tiene copias, dan cuenta de cómo la empresa fue favorecida por el Estado.



Las fuentes aseguraron que, desde el inicio del sexenio --que acaba este 2017--, Monsiváis fue la principal operadora política de Rubén Moreira y siempre tuvo libertad total para este tipo de manejos.



“Marucha (como se le conoce a Monsiváis) generalmente manejaba todo junto con Julián Montoya (actual Subsecretario de Administración y Egresos), el otro personaje que opera todo lo financiero del Gobernador”, aseguró uno de los entrevistados.

Fantasma: Riviera Álamo facturó desde cobijas, bolos, valijas y muñecas hasta ‘desenvoltura’ de bolos