Inyectaban agua a niños con cáncer

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO

Miguel Ángel Yunes, Gobernador de Veracruz, reveló que durante la administración priísta de Javier Duarte el sector salud de la entidad aplicó quimioterapias falsas a niños enfermos de cáncer.



En conferencia de prensa, el Mandatario no dio detalles del número de menores afectados, pero detalló que los niños sólo recibían dosis de agua destilada, en lugar del medicamento prescrito.



“Tenemos ya resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”, señaló.



Yunes no informó el nombre de los funcionarios del equipo de Duarte responsables de los hechos, tras explicar que las investigaciones aún se encuentran en proceso.



El Gobernador panista también dio a conocer el hallazgo de bodegas con medicamentos caducados, cuyo origen y condiciones de compra todavía se desconocen.



Yunes aseguró que también se abrió una investigación sobre este caso, para determinar si fueron adquiridos ya caducados o si la administración anterior permitió que se venciera su fecha de caducidad.



“Se está investigando no sólo el caso de la quimioterapia si no también algunos otros. Un caso que es igual de lamentable es el de medicamentos que se encontraron en bodegas que ya habían superado o pasado la etapa de caducidad”, indicó.



“Millones de pesos de medicamentos embodegados que no sabemos si se compraron ya con la caducidad vencida o dejaron que se venciera la caducidad”.



Yunes refirió el tema, luego de ser cuestionado acerca de las indagatorias que realiza el Gobierno veracruzano sobre la compra y aplicación de medicamentos clonados en el sector salud local.



Además, detalló que la Secretaría de Salud federal notificó al Estado sobre la necesidad de realizar una reafiliación de pacientes al Seguro Popular, ya que al no cumplir con el trámite, las arcas de Veracruz podrían perder los depósitos de recursos federales que se entregan con base en el número de afiliados.



El panista rechazó que la reafiliación tenga tintes electorales, pues este año la entidad renuevan presidencias municipales.