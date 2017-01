Mueren 37 en accidente aéreo

AP Publicada el

Un avión de carga se estrelló ayer en una zona residencial justo al lado del principal aeropuerto de Kirguistán, causando al menos 37 fallecidos.



Un Boeing 747 turco cayó justo fuera del aeropuerto de Manas, al sur de la capital, Bishkek, matando a varias personas en una zona residencial adyacente al aeródromo, además de a quienes iban a bordo del aparato.



Quince personas, incluyendo seis niños, fueron hospitalizadas.



La causa del siniestro no estuvo clara de inmediato. Había niebla en Manas, pero las condiciones meteorológicas no eran críticas. Las cajas negras del avión todavía no aparecieron.