Muestra músculo china: llega a davos

EL PAÍS | DAVOS Publicada el

El presidente chino, Xi Jinping, inaugura hoy el Foro Económico Mundial (WEF, en sus siglas inglesas) de 2017, en la estación suiza de Davos.



No será solo una deferencia de la organización hacia el primer Presidente chino que acude a la reunión anual por excelencia del capitalismo global. Es una intervención largamente negociada y pergeñada para hacerla coincidir, por expreso deseo de Pekín, con la semana de la toma de posesión del nuevo Presidente de Estados Unidos.



Xi llega a Davos dispuesto a consolidar el papel de China en la economía mundial y su liderazgo de cara al congreso que el Partido Comunista celebra en otoño.



Fuentes de la junta de administradores del WEF confirmaron que las negociaciones con el Gobierno de Pekín “se llevan desarrollando desde hace unos seis meses”, con la petición expresa de que el Foro se celebrara la misma semana de la inauguración de la nueva Presidencia estadounidense, permitiendo preservar, además, la celebración del Año Nuevo chino, el día 28.



Eso implicaba que la participación de la Administración de EU sería de muy bajo perfil, pero “solo los chinos pueden hacer algo así”, apuntan las fuentes.



Sin embargo, se espera que la élite empresarial de EU abandone Davos el jueves 19, para asistir a las celebraciones de la toma de posesión de Donald Trump.



El riesgo de un enfrentamiento directo entre China y el próximo Gobierno de EU es real y creciente.



Aunque Trump y su equipo han puesto el acento en las simpatías del Presidente electo hacia el líder ruso Vládimir Putin, la gran amenaza para la estabilidad mundial es el creciente riesgo de enfrentamiento entre China y EU, como apunta la consultora de riesgos Eurasia.



Tanto Trump como los cargos y asesores que ha nombrado se muestran dispuestos a presionar a Pekín en muchas cuestiones económicas y de seguridad, entre ellas la llamada política de “una sola China”, lo que desencadenaría una grave crisis con Pekín.



Éste puede ser el mayor cambio en la política exterior de EU desde la Presidencia de Richard Nixon, quien, para aislar a Rusia, entonces la Unión Soviética, apostó por abrir las relaciones con China. Hoy el viaje se da en sentido contrario, pero con consecuencias mayores para el mundo.



Ahora que Trump cuestiona los acuerdos comerciales y que impulsa el “América primero”, China se erige como abanderada de la globalización y el libre comercio, en una muestra más de lo sorprendentes que son estos tiempos.



Xi llega a Davos con una numerosa delegación empresarial, encabezada por las mayores fortunas del País.



“China alcanzará pronto a EU como potencia económica, así que interpreto que el presidente Xi piensa explicar cómo el País ejercerá ese liderazgo”, apuntaba la semana pasada a los medios el presidente del WEF, Klaus Schwab.



“China aún es básicamente una potencia regional asiática, no mundial”, sostiene uno de los habituales de Davos Nariman Behravesh, economista jefe de IHS, una empresa de análisis de riesgos. “Aunque claramente está adoptando un papel más enérgico en este sentido”.



El viaje del presidente chino también tiene importantes claves internas. Xi “será extremadamente sensible a los retos contra su País en un momento en el que todos los ojos están puestos en su liderazgo”.



Pekín también quiere calmar las dudas sobre el crecimiento. El elevado endeudamiento de la economía (235% del PIB), el frenazo en la demanda interna y la subida de tipos de interés en EU han provocado una fuerte salida de capitales de China, que han forzado al banco central a empeñar buena parte de sus reservas para contener la caída de su moneda, hasta situar las reservas por debajo de los 2,5 billones de dólares desde los alrededor de 3,8 billones que llegó a registrar en 2015.



La presencia del presidente chino eclipsa las importantes ausencias: ni la canciller Angela Merkel, ni su homólogo francés, ni buena parte de los líderes latinoamericanos, ni el primer ministro israelí asistirán este año a la cita suiza.