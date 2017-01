ASTERISCOS

*** DIPUTADOS Y SENADORES



Ante los recientes anuncios del Poder Ejecutivo y Judicial de bajarse los salarios, se espera algún pronunciamiento del Legislativo en Guanajuato. Los que no han dicho ni pío son los legisladores federales.



*** CALLADITOS



Los 12 diputados federales del PAN y los siete del PRI, así como los tres senadores del PAN y dos del PRI, que son de Guanajuato, no se ha escuchado que piensen recortar sus ingresos.



*** DE 1.5 A 1.8 MILLONES



De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 los diputados federales tendrán una percepción neta anual de 1.46 millones de pesos y los senadores 1.88 “melones”.

***QUE SE PRONUNCIEN



Es cierto que en eso de bajar los ingresos a los legisladores federales de Guanajuato no pueden hacer una lucha en solitario entre los 500 diputados y 128 senadores, pero bien harían en plantear una postura pública en tiempos de crisis donde su dieta ofende a la mayoría de los mexicanos. Y si no lo creen pues que salgan y le pregunten a sus electores.



*‘UN SACRIFICIO’



Ya de su desempeño no hablamos hoy, es complicado evaluar a botepronto, pero ya sus iniciativas de ley y el trabajo de fiscalización y gestión social hablará por ellos, simplemente que digan ¿están dispuestos a recortar su ingreso? Y si no es un acuerdo en el Congreso de la Unión bien pueden destinar ese porcentaje a alguna causa social ¿le entran?



* PREGÚNTELES



En León pregúntele si están dispuestos a bajar sus ingresos a las priístas Bárbara Botello y Azul Etcheverry, a los panistas: Ricardo Sheffield, Miguel Salim, Alejandra Gutiérrez, Alejandra Reynoso y Mayra Enríquez. También de casa son los senadores Pilar Ortega y Fernando Torres. Vaya que los leoneses no pueden quejarse de no estar “representados”.

***¿COMISIÓN DE SEGURIDAD?



El regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, planteó desde agosto la conveniencia de conformar una Comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento, separada de los temas de Gobierno que hoy se atienden en una misma mesa. El razonamiento es que el tema de Seguridad ocupa atención de tiempo completo.



* SIN RESPUESTA



Pero nada, la iniciativa ni siquiera se ha discutido. Contreras Guerrero le pidió el jueves en sesión de Ayuntamiento al Alcalde que se atiendan por igual las propuestas de todos los integrantes del Cabildo y le reclamó que las suyas duermen “en la congeladora”. Hoy la Comisión de Gobierno, Seguridad y Tránsito la encabeza el síndico Luis Ernesto Ayala.



* RESPALDO DE MEDINA



Sergio tuvo el respaldo del síndico panista, Carlos Medina, quien coincidió que es oportuno tener una Comisión de Seguridad exclusivamente. Y que además se reglamenten plazos máximos para que toda propuesta que se dictamine, sea a favor o en contra, pero que salgan.



* TECNOLOGÍA ¿CUÁL?



A Carlos y Sergio los unió otro tema: estudiar la propuesta tecnológica del Centro de Inteligencia en Seguridad en la que insiste el panista. El Regidor del Verde le señaló al Alcalde que su Gobierno no ha presentado la plataforma con la que se trabaja, y Medina ya dio su propuesta, así que será bueno revisar las dos para evaluar qué le conviene a León.



*** ‘CASA DEL PUEBLO’



Gilberto Lozano, un activista regiomontano que se ha convertido en la piedra en el zapato del gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, visitó Guanajuato para lanzar críticas desde el nuevo Congreso del Estado. El video que subió el 10 de enero a Facebook ya rebasó el millón y medio de reproducciones.



*REYES Y SÚBDITOS



Mencionó que “este palacio” es la Casa del Pueblo entre comillas, del Congreso de Guanajuato, donde 32 virreyes y princesas (en realidad son 36) ven las construcciones de sus súbditos ... para que puedan legislar con tranquilidad, “ustedes me dirán si no requerimos una rebelión pacífica”.



* GASTO EXCESIVO



Las críticas siguieron con el excesivo gasto en la construcción del recinto que pasó de 280 millones a los 800 millones de pesos, y se refirió al gobernador Miguel Márquez por el gasto en tierras que hizo para la armadora Toyota en Apaseo el Grande.



* CONGRESO CIUDADANO



El regiomontano ha estado en Guanajuato para presentar el Congreso Nacional Ciudadano e incluso ha encarado al Gobernador para señalar irregularidades cometidas en Irapuato. En León este movimiento lo encabeza el abogado Visente Hernández, uno de los que ha promovido las protestas sociales por el incremento al pasaje del transporte.

*** RAMÓN, SE LO BAJA



El alcalde de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, sorprendió con el anuncio de reducirse el 10% de su sueldo y los miembros del Ayuntamiento no recibirán el ajuste de inflación del 3.5%, cuando dos días antes dijo que habría que analizarse. No se podían quedar atrás del anuncio que hizo el Gobernador y la instrucción del jefe del PAN, Humberto Andrade.



* EL CABILDEO



Antes del anuncio se cabildeó la propuesta del Alcalde en cada una de las oficinas de los regidores para ver qué pensaban, no con todos platicaron, pero al final la mayoría la avaló y como muestra de ello los representantes de los partidos políticos en el Ayuntamiento lo acompañaron para hacer el anuncio.