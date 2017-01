Corredor Industrial

FRANCISCO HORTA | fhorta@am.com.mx Publicada el

MIL JAPONESAS



Nucor-JFE Steel que anunció la construcción de su planta para Silao el año pasado, fue reconocida como la número mil en México.



El Secretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, presidió la ceremonia de reconocimiento de la firma nipona que comenzará operaciones en 2019.



Nucor invertirá en tierras guanajuatenses 270 millones de dólares y tendrá una capacidad de producción de 400 mil toneladas de láminas de acero galvanizado para automóviles, generando 300 empleos.



Su construcción iniciará en febrero próximo y se trata de una coinversión entre JFE Steel Corporation, de Japón, y Nucor, estadounidense.



Japón es el tercer socio comercial de México, después de Estados Unidos y Canadá, mientras que en Guanajuato sí es el socio principal.



ROBOT LEONÉS



Más de 70 equipos participarán en First, la competencia mundial de robótica, entre ellos un grupo de estudiantes del Tec de Monterrey campus León.



Abtomat es el nombre del equipo de universitarios que competirán en las ligas mayores.



General Motors, como parte de sus acciones de responsabilidad social, desde 2006 apoya a grupos de jóvenes mexicanos, que en esta ocasión serán 12.



La armadora apoya a los estudiantes en For Inspiration and Recognition of Science and Technology, por medio de la mentoría de 36 ingenieros especializados, en la cual, estudiantes de preparatoria deben diseñar, construir y programar un robot en tan sólo 6 semanas para la competencia mundial.



La Agencia Espacial de los Estados Unidos (NASA), realizó una transmisión especial para que los equipos participantes conocieran el reto de la competencia que en esta edición será construir un robot que colectará pelotas que servirán como combustible para hacer funcionar una máquina de vapor y engranes que ayudarán a generar energía eólica.



OPORTUNIDAD DE NEGOCIO



En esa búsqueda de promover la creación de pymes involucradas en la oferta de energías alternas, la Secretaría de Energía (Sener) creó el programa “Simplificación Administrativa y Beneficios con Paneles Solares”.



La intención de la dependencia al frente de Pedro Joaquín Codwell es reducir los trámites para que los pequeños generadores de energía solar fotovoltaica puedan también producir electricidad, para que una de sus alternativas pueda ser comercializarla a la red de distribución en México.



Lo interesante de la propuesta es que se comprometen a que por medio del programa en 18 días como máximo tengan respuesta a la solicitud los interesados que pueden ser tanto empresas como hogares.



De acuerdo a Sener, un ejemplo: de instalar un sistema de tecnología fotovoltaica de 1 kilowatt (KW), un hogar de alto consumo puede satisfacer hasta 7% de su demanda al año de electricidad.



RODADA VELOZ



Teniendo en la actualidad a tres llanteras en plena construcción de sus plantas en México, la Andellac estima que en este año su producción sea de 31 millones 300 mil neumáticos.



Elizabeth Ventura, quien dirige la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, espera que las armadoras japonesas sigan creciendo sus números en México, ante la ausencia de unidades que se tenían vislumbradas con la puesta en marcha de Ford San Luis Potosí.



Para recordar, Goodyear en San Luis Potosí iniciará operaciones a mediados de abril de 2017 con una inversión de 550 millones de dólares para producir unos seis millones de llantas al año.



Michelin espera producir sus primeros neumáticos en PILBA a partir del próximo año, para llegar a una producción de cinco millones de llantas, cifra a la que se sumaría la producción de 7.5 millones de neumáticos a generarse por medio de las dos factorías de Pirelli en Guanajuato.



QEPD



Compartimos nuestras condolencias para el CEO de Pirelli México, Tomás Grávalos, quien lamentablemente la semana pasada sufrió el deceso de su hijo Christopher Patrick Grávalos.



El joven de 32 años gustaba de tocar instrumentos musicales y la jardinería, teniendo su propio cultivo de verduras.