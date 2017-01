¡Lo principal es la limpieza!

EL UNIVERSAL Publicada el

Una misión femenina de todos los días es lucir bien en todo momento y lugar, y su mejor carta de presentación es el rostro.



Lograr la meta de tener una piel hermosa a veces puede ser tan simple como lograr mantener el cutis limpio.



Pero, no sólo hay que lavar la cara de forma superficial, también tenemos que retirar las células muertas de la piel, y Jacquie Carter, directora de Educación y Capacitación Mundial Sobre la Nutrición Externa en Herbalife nos da algunos consejos.

Cómo limpiar el rostro

Limpia tu piel dos veces al día, cada mañana y noche antes de dormir. Sólo porque se ve limpia no significa que lo esté, es probable es que se cubra con impurezas invisibles que la pueden dañar.



Evita los jabones en barra y opta por limpiadores faciales que son suaves y diseñados para tu tipo de piel.



Nunca seques tu piel con la toalla de manos familiar, ya que si no está limpia, tu dermis recién lavada y limpia puede ser alcanzada por bacterias.



Realiza una prueba de olfato rápida; si la toalla no huele a recién lavada, es mejor que tomes una limpia.



Se recomienda enjuagarse con agua tibia, nunca con agua que está demasiado caliente o muy fría. Los extremos de temperatura pueden irritar la piel y causar daños.

Exfoliar al menos una vez por semana es bueno

Una suave exfoliación retirará las células muertas en tu cara dando como resultado una piel más suave y más brillante. Al igual que un producto de limpieza, asegúrate de encontrar un exfoliante adecuado para tu tipo dermatológico.



Invierte en un tratamiento facial de vez en cuando. De la misma forma en que vas a un dentista para una limpieza de dientes, tu piel necesita una limpieza más profunda.



La frecuencia de los tratamientos faciales depende del tipo de piel. -Consulta a un especialista para determinar cada cuándo se necesita una limpieza profunda y su periodicidad.



Ten cuidado al limpiar el contorno de tus ojos, ya que es la piel más delgada de tu cuerpo.



Trátala suavemente y con mucho cuidado. Recuerda que un rostro limpio y cuidado siempre te ayudará a proyectar confianza y a lucir radiante.



En algunas ocasiones, el aspecto de nuestros ojos hace que apenas y nos reconozcamos al despertar y mirarnos al espejo. Ahora, esto sucede generalmente después de una noche de desvelo. Pero sea cual sea la razón, nadie quiere despertar con unas antiestéticas bolsas bajo los ojos, pues nos hacen lucir cansadas, estresadas y mayores.

Contra las ‘bolsitas’

Sobre la batalla con las bolsas bajo los ojos, Jacquie Carter sugiere:



Trata de no beber líquidos dos a tres horas antes de acostarte, pues al consumir bebidas, sólo lograrás retener líquidos, lo que suele ser el factor más común de la aparición de las bolsas.



Utiliza a tu favor las almohadas: Una plana no es una buena opción, asegúrate de que sea esponjosa.



Modera tu consumo de alcohol y sal: Son dos de los principales contribuyentes a las bolsas de los ojos y la hinchazón, esto debido a que ambos propician deshidratación.