¡Ojo con los zapatos de tacón!

“Los zapatos transforman tu lenguaje corporal y tu actitud. Te levantan física y emocionalmente”, reza el reconocido diseñador de calzado, Christian Louboutin.



Aunque son considerados como un básico del guardarropa femenino y uno de los objetos más deseados por las mujeres, los zapatos de tacón deben de utilizarse de manera razonable.



Para algunas chicas es imprescindible llevar tacones diario, pues denotan profesionalismo, estatus y elegancia. Sin embargo, el costo puede ser muy alto sin las debidas precauciones.



Un tacón de 1.5 a 2 centímetros de altura permite el balance perfecto, pues el talón y dedos cargan 50 y 50 por ciento del peso respectivamente, pero cuando se eleva a los 10 centímetros, el talón sólo sostiene el 10 por ciento del peso total, lo que puede provocar dolores de espalda y cadera, de acuerdo con el fisioterapeuta Guillermo Fabián.



“Al ponerte zapatos altos, tu figura se verá más estilizada, pero la realidad es que tu postura se tornará de una forma inadecuada. Tu columna lumbar aumentará su curvatura, provocando inestabilidad de la misma y dolores crónicos de tipo mecánico”, dijo Fabián.



“La estructura de nuestros pies está diseñada para poder caminar sin la ayuda de un calzado, ya que éste limita la formación adecuada de nuestros arcos plantares”.



Se recomienda no llevar tacones cuando no sea necesario, ya que se podría acostumbrar a los pies a una posición poco natural.



“No todas las mujeres son aptas anatómicamente para usarlos. Si los músculos de tu pantorrilla y muslo son cortos, ejercerás una carga de fuerza innecesaria para poder mantener tu pie en punta y tu caminar será burdo. Si no es así, al dejar de andar con ellos sufrirás de una gran tensión muscular”, agregó el especialista.



A la hora de ir a comprar este calzado, una recomendación es hacerlo por la noche debido a que en esta parte del día los pies se encuentran hinchados. Si al probártelo éste es cómodo, será el adecuado.



A su vez, opta por almohadillas para evitar las lesiones y callosidades que dificulten el andar. Algunos zapatos con cortes más cerrados tipo flats permiten el uso de calcetines, si se esconden a la perfección.



Al mismo tiempo que son más higiénicos, evitan malos olores y raspaduras.



No hay que satanizar el uso de zapatos de tacón, sólo es cuestión de hacerlo responsablemente y cuando la ocasión lo amerite.



Eso sí, recuerda que es mejor invertir en modelos de calidad.