10 tips para una figura esbelta

JUAN MANUEL MURGUÍA YÉPEZ Publicada el

La mayoría que intenta perder grasa siguen un régimen dietético que en lugar de ayudarles a obtener resultados reales les dificultan o retrasan sus propósitos debido a la falta de información adecuada al respecto, por lo que a continuación te proponemos 10 consejos súper útiles.



La obesidad es un trastorno importante, una enfermedad per se, ya que aumenta la carga del corazón, de la circulación y de las articulaciones que soportan el peso del cuerpo que tarde o temprano traerán consecuencias.



Por lo que lo primero que tienes que reconocer si estás gordo eres un enfermo, a continuación te presento diez consejos para remediar tu enfermedad y que pierdas más fácilmente la tan indeseada grasa corporal:



Reduce tu ingesta total de calorías



La energía útil que nos proporcionan los alimentos se mide en unidades llamadas calorías, si reduces la ingesta de calorías tu cuerpo buscara usar la grasa acumulada como fuente de energía.



El peso del cuerpo está estrictamente determinado por la diferencia entre el número de calorías ingerido y el número de calorías gastado.



Si la ingesta calórica es insuficiente o baja y se aumentan las demandas energéticas del organismo, se produce una PÉRDIDA DE PESO Y GRASA.



El consumo de energía puede provocarse por ejercicio, cuando la actividad muscular no está contraindicada por complicaciones como enfermedades del corazón, trastornos ortopédicos, etc.



Además de que al hacer ejercicio no sólo aumenta el gasto de calorías, sino también mejora el tono muscular y la salud en general.



La limitación a 15 o 20 calorías por Kilo de peso ideal proporciona una dieta de reducción satisfactoria.



Toma más agua



El agua favorece la pérdida de grasa, además de que es necesaria para tus funciones vitales; recuerda que pierdes agua por sudar, y por ventilación (respiración a nivel celular).



Un organismo humano está formado de agua entre un 60-70%.



En general perdemos dos o tres litros de agua diarios, incluso más si hacemos ejercicio físico o trabajamos en climas calurosos, lo que significa que necesitaríamos ingerir unos cuatro o cinco litros para reemplazar los que desechamos.



Además el sistema digestivo puede procesar mejor la comida si estamos bien hidratados.



Al ingerir agua en las comidas, nos llenamos más rápido y tendemos a comer menos.



Los jugos de fruta y el agua con gas también cuentan, pero no las bebidas diuréticas como el café u el alcohol.



Sin embargo, el té verde sí nos ayuda a hidratarnos y nos ayuda a prevenir el cáncer.



Evita carbohidratos en la cena



Los carbohidratos son la fuente de energía preferida del organismo, a éstos también se les conoce como glúcidos (azucares) y son el combustible cotidiano de las células del cuerpo humano; cuando los consumimos en exceso, especialmente el azúcar o glucosa, el cuerpo los convierte en grasa, haciéndonos aumentar de peso.



Son necesarios para el entrenamiento de resistencia, como fuente de glucógeno-energía, pero después de las 8 de la noche, cuando ya no estamos activos, ingerir carbohidratos provoca que se libere más insulina en tu sistema, favoreciendo el ambiente para que se almacenen, ingiere mejor algo de proteína.



Evita las carnes frías procesadas



Comer los alimentos en su forma natural es más sano, ya que en el caso de los embutidos, del 60 al 80% de sus calorías corresponden a grasas en su mayoría saturadas.



Busca la variedad baja en grasa que contienen sólo de 20 a 40% de éstas sobre todo que sean de pavo (jamón, salchichas embutidos etc.).



Sigue todos estos consejos en tu alimentación.



Si quieres que se ampliara y personalice esta información puedes consultarme directamente en Emiliano Zapata 204 en San Francisco del Rincón y comienza una vida más activa y llena de energía y salud.

CONTINUARÁ….