Desmiente a PGJE en caso de 3 menores muertos en balacera

San Miguel de Allende

Luego de que la PGJE emitiera un boletín donde calificara a Antonio Luna como multihomicida responsable de la muerte de sus 3 hijos durante una balacera ocurrida la madrugada del sábado pasado en San Miguel de Allende, su esposa Juana Luna, quien también estuvo presente durante los hechos, desmintió lo dicho por la procuraduría, aseguró que nunca declaró que su esposo trató de asesinarla y que tampoco asesinó a sus hijos.

Luego de casi dos días de haber ocurrido el enfrentamiento, la PGJE emitió el comunicado donde señaló que la balacera se originó cuando un grupo de hombre armados atacó a los elementos que atendían un reporte, los agresores escaparon y en el lugar solo quedaron el ahora detenido, su esposa y sus 3 hijos fallecidos. De acuerdo con la PGJE, Juana Luna habría declarado en el Ministerio Público que su esposo fue quien quitó la vida a sus hijos y que estaba por asesinarla, pero la intervención de la policía lo evitó, en el lugar se encontraron armas y drogas.

Juana Luna asegura que esas declaraciones nunca las dio a las autoridades, que su esposo nunca disparó contra sus hijos y mucho menos que haya tratado de asesinarla, además de que su detención ocurrió con una gran serie de fallas en el debido proceso, pues desde que fue trasladada al Ministerio Público, los agentes ministeriales nunca le proporcionaron un abogado de oficio, tampoco le permitieron realizar una llamada telefónica, la hicieron firmar hojas en blanco, además de que de acuerdo con Juana, lo declarado por ella no concuerda con lo que el personal del Ministerio Público señaló en el expediente, Juana fue puesta en libertad luego de firmar las hojas en blanco.

La versión de la esposa del ahora señalado como multihomicida es que como cada fin de semana pasarían la noche toda la familia en la finca donde él trabajaba como velador, cuando dormían comenzaron a escuchar las detonaciones y momentos después hombres armados ingresaron al domicilio sin identificarse como elementos policiacos.

La familia completa se escondió en un baño en la planta alta, al percatarse de que los hombres armados subían por las escaleras, Antonio Luna que portaba un arma, comenzó a realizar detonaciones hacia las escaleras, bombas de gas fueron lanzadas al baño, por lo que se lanzaron al suelo.

Cuando los hombres armados ingresaron al sanitario, colocaron a todos boca abajo, de acuerdo con la declaración de Juana, escuchó cuando los agentes arrebataron el arma a Antonio Luna para después realizar unas detonaciones, luego de los disparos pudo escuchar que le regresaron el arma y lo obligaron a sostenerla.

"Le dijeron "entreganos esa arma", y entonces a mi me jalaron y me voltearon, después escuché disparos, pero yo no sabía de quien y mi esposo estaba volteado conmigo, en eso le dijeron,"¡Ten cabrón agárrala!, entonces mi esposo se quedó con ella", después de esto Juana no volvería a ver a sus hijos pues fue llevada a otra parte de la finca junto con su esposo.

En el lugar dijo ser interrogada por elementos que le aseguraban que fue su marido quien había matado a los niños cuando se encontraban en el baño, que incluso era grabada con un aparato telefónico.

Una parte de la finca era rentada

El lugar donde ocurrieron los hechos es una construcción habilitada como salón de fiestas, Antonio Luna había regresado apenas el pasado martes de vacaciones y el propietario de la finca rentó una parte donde se habilitó un departamento a inquilinos que hasta el momento se desconoce su identidad.

Hasta el día de hoy la finca sigue asegurada por elementos de Policía Municipal, Antonio Luna tendrá una audiencia a las 2 y media de la tarde para comenzar con su proceso en el nuevo sistema de justicia penal.