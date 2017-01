Niega director que sistema sibe se pueda modificar

SARA JIMÉNEZ Publicada el

El director de Movilidad Carlos Ruiz León señaló que técnicamente no hay forma de que el sistema de la tarjeta SIBE pueda ser fácilmente modificado para cobrar a 5 pesos en vez de 4 la tarifa preferencial como se señaló que le había ocurrido a 45 personas en camiones de Atucsa, Verdes de Guanajuato y Saetas.



Y es que esa fue la queja que manifestó en días pasados Ricardo Paz Gómez, coordinador del Partido Movimiento Ciudadano, al señalar que había recibido más de 45 quejas de incremento a la tarifa preferencial del transporte público. Señaló que fueron jóvenes, amas de casa y presidentes de colonos de Tresguerras, Insurgentes, Monte Blanco, Jacarandas y Bosques, los que les habían expresado sus inconformidades.



Al respecto, el Director señaló que de lo que han revisado, no han detectado ningún costo de 5 pesos en preferente.



“Todo el equipo tecnológico se tiene que programar no nada más porque un operador o cualquier otra persona quiera meterle mano podría descontar los 5 pesos. Hemos constatado con la empresa que la tarifa preferente es de 4 pesos, pero si el señor Paz Gómez tiene la información, que nos la presente para constatar con los números de tarjetas que fueron hechos estos descuentos”, pidió.