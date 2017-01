Para crecer, México debe crear su tecnología

EDUARDO MARTÍNEZ BORJA Publicada el

En los tiempos complicados que vive México, para Marco Mascorro el celayense creador de robots inteligentes que lo llevaron a aparecer en la lista 2017 de los “30 Menores de 30” de la revista Forbes, lo más importante es centrarse en la educación y en desarrollar nuestra propia tecnología.



Para ello pone de ejemplo a Singapur. “Es un país muy chico que no tiene recursos, no tienen petróleo, no tienen vegetales, no tienen agua, no hay nada prácticamente, pero todo el país creció rapidísimo en menos de 50 años, se hizo una economía mundial grandísima y todo eso fue gracias al desarrollo de sus propias tecnologías, incluso modelos de negocios”.



“En México tenemos bastante talento y podríamos usarlo para crear nuevas cosas, nuevas tecnologías, nuevos desarrollos que impulsen a la economía del país”, dice el celayense a AM en entrevista vía telefónica desde California.