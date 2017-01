Tiene San Miguel obras inconclusas

ANTONIETA HERRERA Publicada el

El delegado del INAH en Guanajuato Sergio Tovar Alvarado, dijo que San Miguel de Allende es el municipio de Guanajuato con más suspensiones en obras del estado, debido a que cada administración deja proyectos inconclusos.



Señaló que el inmobiliario acosa constantemente al Centro Histórico del Municipio, y la sociedad civil está muy al pendiente de lo que está sucediendo en San Miguel de Allende, por lo que exhortó a arquitectos y a Municipio a coadyuvar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).



“Yo los exhorto a coadyuvar con el instituto Nacional de Antropología e Historia, estamos en la misma línea de ayudar, preservar y cuidar la autenticidad de estas ciudades, estas ciudades son la historia” dijo.



El año pasado se presentaron cerca de 1600 proyectos que atendió el instituto en todo el estado, pero los principales demandantes del trabajo que realiza el centro INAH en Guanajuato es San Miguel de Allende, La capital del Estado y Dolores Hidalgo.



“La ciudad que más suspensiones tiene es la ciudad de San Miguel de Allende, entonces ojo, hay que ser más cuidadosos en el trabajo que realizamos” señaló.



Ejemplificó, que si se invierte tanto en las zonas arqueológicas, porque no se invierte en las ciudades patrimonio, como Cañada de la Virgen, pues en el estado de Guanajuato hay 1500 sitios arqueológicos.



Dijo que el INAH está abierto a la discusión, y señaló no están negados al desarrollo y a la modernidad, algo que se demuestra con obras ya realizadas, como por ejemplo en Irapuato el nuevo Teatro de la Ciudad y en Guanajuato el Centro Comercial del Cantador.



