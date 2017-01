Chícharo a la deriva

FRANCISCO PANTOJA | Cultura deportiva Publicada el

Los sueños se dividen en: los que muestran un deseo no reprimido, disfrazándose en ese deseo y los que representan un deseo reprimido que suelen acompañarse de angustias. En esta última división se encuentra el chicharito, en esa angustia por no meter el gol, por más que le pide a su dios, este no le responde, cuando es necesario que se dé cuenta que siempre le han faltado facultades para llegar a destacar en el futbol en que se desempeña. Hay psicólogos que dicen que el sueño es el buscar mirar hacia atrás, otros dicen que hay que mirar hacia adelante intentando solucionar una tarea, pero más bien debe ser un problema presente para este jugador, que ha intentado sobresalir con lo que tiene y no sabe lo que le pasa.



● El sueño del chicharito se empieza a terminar, y los entrenadores de los distintos equipos en los que ha jugado se han dado cuenta que es un jugador veloz pero sin control, falto de técnica pero lleno de entusiasmo, sin habilidad pero con muchas ganas. Actitudes que lo hacen ineficiente en la liga en que desenvuelve, en donde el choque es muy frecuente y los árbitros son consecuentes con los jugadores, se pueden golpear sin que lleguen a “lastimar” al contrincante, en donde se hace caso omiso a la cantidad de los actos de comedia en el que normalmente caen los jugadores, estos árbitros aun cuando tienen demasiadas fallas de marcaje buscan el modo de no meterse en problemas marcando cualquier falta.



● Ya hemos visto que hay pocas ligas en Europa en la puede tener cabida el chicharito en las que pueda seguir jugando, ya paso por la española en donde su futbol es de primer toque, de ubicación en cuanto se desprenden del balón, para volver a recibir su juego, es de atracción y para este jugador nunca fue adecuado este tipo de futbol. No podemos verlo en un futbol italiano donde el juego es muy ríspido, de mucho contacto con el contrario, de fortaleza que se denota en el golpeo al contrario, con menos técnica y mucha garra, cualidades de las padece. Se ha visto en el futbol alemán, que de lo que más se denota es la disciplina que es su elemento principal, otra característica es la altura de sus jugadores, aunque se vean torpes por el tamaño son efectivos en otros aspectos como es el remate de cabeza, es una de sus formas de ataque muy característico en casi todos los países europeos, en donde la fortaleza también prevalece como uno de sus factores característicos. Lo único que le queda es el futbol de Portugal y el francés, en donde parece dar frutos a otros de sus compañeros de selección, en un futbol donde parece más factible desempeñarse ya que este futbol tiene esa falta de técnica de muchos jugadores, y a veces no se sabe a lo que se juega ya que deja de existir ese buen toque de grandes jugadores y su juego se basa en el simple mandar el balón a profundidad o al centro del área para que se encuentre con algún rematador, o se llegue a producir alguna falla del contrario. Este futbol seria la opción más cercana para sus características, aunque la edad se le está viniendo encima y es el factor más importante en cualquier futbolista, o más bien cualquier deportista. Como última opción y parece la más viable es que algún equipo mexicano se interesara. El sueño es un deseo, pero a veces cuando se alcanza ese deseo, no es como se soñaba.