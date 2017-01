DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Martes 2° Ordinario.



Marcos 2, 23-28.

El sábado iba Jesús atravesando un sembradío, y sus discípulos comenzaron a caminar arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: “Mira, ¿cómo hacen en sábado lo que no está permitido?” Él les contestó: “¿Nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios, bajo el pontificado de Abiatar, y comió de los panes de la proposición, que no es lícito comer sino a los sacerdotes, y los dio asimismo a los suyos?”. Y añadió: “El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del hombre también es dueño del sábado”. ~



Jesús ajusta la interpretación de la ley del sábado. El principio de esta ley, igual que el de cualquier otra ley, es el bien del hombre. En cuanto ésta se aplica como sistema de opresión, pierde su espíritu, ya no estamos obligados a seguirla, sino su espíritu que en el fondo es libertad. Por eso Jesús confirma: “El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado”.



En las formulaciones del Pentateuco, la ley del sábado aparece como una ley humanitaria y social al servicio del hombre. Su espíritu es el descanso laboral para todos, patrones y asalariados. Así se celebraba la liberación de los trabajos de Egipto (Dt 5,12) y se imitaba el descanso del Creador en el séptimo día (Ex 20,8s).



En su paralelo, Mateo introduce que los discípulos tenían hambre. Aquí también, se entiende que los discípulos no segaban el plantío, sino que cortaban algunas espigas para comer; y eso es anterior, en la interpretación de la ley.



Imaginemos a los discípulos de Jesús, ellos gozan la libertad sin trasgresión que les permite la ley vivida en lo esencial. Gozan de participar con Jesús de la libertad y señorío en el amor. La nueva comunidad que forman con él, la nueva alianza con Dios, les abre a la libertad de la religión y a la paz interior.



¿Qué tan libres somos de frente a las leyes humanas o divinas? ¿Cómo actualizamos, cuando menos en nuestro cumplimiento personal, el espíritu de la ley?

Oración:



Señor Jesús, madura mi fe. Que mi relación contigo y con tu Padre, en el Espíritu, sea una experiencia de plenitud en la libertad y el amor.



Permite que en mi familia, ninguno viva las formas de esclavitud de una ley mal entendida. Que nada se interponga entre nuestra vida en libertad y la manera de ejercer el amor con los demás. Amén.