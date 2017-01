‘Se juntó todo’

SANTIAGO HEYSER BELTRÁN | Santiago y El Rufo Publicada el

Por un lado las amenazas de Trump, cinco asesinados en evento internacional en Playa del Crimen ¡Perdón!, Playa del Carmen, un presidente entreguista, unos partidos corruptos y una sociedad medrosa dentro de un modelo socioeconómico idiota.





R- Guau, mi Santias, destilas amargura.



S- Y como no, si mi México está patas pa´ arriba en vías de ponerse de rodillas al tener una clase gobernante dependiente, derivado de la corrupción rampante, de que el siguiente gobernante les otorgue impunidad. En este contexto no tienen ni la autoridad moral, ni el respaldo del pueblo, ni las ganas de enfrentar poderes internos y externos que los pueden poner en predicamento; por un momento imagina, perro, que la CIA y el FBI inician una cacería de políticos mexicanos ladrones; casi en su totalidad el gabinetazo estaría preso, solo quedaría el cascarón de nuestros partidos políticos y uno que otro despistado que por honesto (cómplice de deshonestos) o por tarugo, se salva de la quema.



R-¡Guau!, ¿estás diciendo que el FBI o la CIA tienen derecho legal para encarcelar a corruptos mexicanos?



S- Eso no lo sé, perro, pero si quieren lo hacen y no va a ser el gobierno de México ni los altos mandos castrenses (aplaudidores por naturaleza) quiénes se los impidan. Recuerda como los gringos se adjudicaron el derecho para encarcelar a algunos de los corruptos de la FIFA, organismo internacional; aunque dejaron impunes a los corruptos de la FMF; quizás porque en México no hay corrupción en el fútbol,… Además hay antecedentes; los gringos mandaron a su ejército para atrapar y encarcelar al socio de Bush, el General Noriega, expresidente Panameño, justificando que era capo y medio narco, lo mismo hicieron con Sadam Hussein para robarse el petróleo irquí y a cada rato andan metidos en asuntos de otros países mientras los rusos los “hackean” en casa y WikiLeaks exhibe sus corruptelas por el mundo.



Pero ese no es el punto, Rufo, el punto es que eso no va a pasar ya que nuestros ínclitos gobernantes, empezando por el Presidente EPN y sus corifeos, en mi opinión están en la mejor disposición de entregar recursos y riquezas nacionales a cambio de recibir trato preferencial e impunidad, ya sea a intereses extranjeros, ya sea a cómplices nacionales del partidazo o de la oposición; en mi opinión, hoy es imposible que quién gane la Presidencia de México en el 2018 inicie un juicio contra los sátrapas de este sexenio; en el caso de acción nacional, por las cortesías de EPN con Calderón y Fox a quienes no tocó ni con el pétalo de una denuncia y en el caso improbable del Peje, porque impunidad se corresponde con impunidad, no es casual que los atropellos y abusos del de Macuzpana no terminen en denuncia o cárcel; no olvidemos que con el aval cómplice de Zedillo (PRI) y del Cuatemochas (PRD), AMLO llegó a Jefe del D.F. de forma ilegal, ya que no cumplía con los requisitos; ello sin olvidar como secuestró impunemente el Paseo de la Reforma jodiendo a millones de sus otrora gobernados, nomás por sus pistolas, sin que el gobierno federal o el del D.F. con Encinas a la cabeza (hoy aspirante a gobernar EdoMex por el PRD+PAN) lo tocara.



R- Guauuu ¡Tienes razón!, se nos está juntando todo y va para peor, una vez entregados los energéticos al capital (más la dignidad y la soberanía), lo que sigue es entregar el agua y tierras de aquello mexicanos que tengan la mala suerte de tener mantos energéticos en el subsuelo.



S- ¡Así es Rufo!, por un lado Trump, por el otro la necedad o conveniencia de tener una legislación que privilegia al capital y esclaviza a las personas con un Congreso a modo del mejor,… del mejor,… del mejor interés republicano ¡Ajá! Es decir, con un marco jurídico que promueve el neoliberalismo depredador e inmoral y facilita la explotación de riquezas, personas y recursos naturales por el capital en contra del interés nacional y ciudadano; cuando la corriente mundial con Trump y el Brexit es salirse de la globalización depredadora para retomar el camino soberano del desarrollo y fortalecer el concepto nación soberana por encima del interés monetario o financiero para que sean los pueblo quienes deciden y definen su futuro y no los inversionistas, nosotros vamos al revés y además todo se nos juntó… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Santiago Heyser Beltrán