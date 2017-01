Jennifer Lopez luce vestido ¡transparente!

EL UNIVERSAL Publicada el

La cantante y actriz Jennifer Lopez confesó estar emocionada de los nuevos proyectos y en su cuenta de Instagram anunció que participará en el programa de la NBC “World Of Dance” como parte del jurado.



Sin embargo, la manera en la que se arregló para una de las emisiones provocó la reacción de sus seguidores, quienes no dejaron de adularle su buen vestir.



Y es que su vestido rojo posee un revelador escote que apenas y cubre sus pezones; no obstante, mucho porcentaje de sus atributos superiores permanece visible, ambos ligeramente teñidos por una tela ligera y delgada.



La publicación ya ha generado más de 700 mil “Me Gusta”, así como miles de comentarios como “Amor”, “Siempre luces hermosa” o “Permaneces bella”.