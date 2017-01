Pierce Brosnan podría salir en Deadpool 2

REDACCIÓN Publicada el

Una foto subida a la cuenta de Hugh Jackman causó revuelo en Twitter, debido a que señalan el actor irlandés estaría en el siguiente filme de Deadpool y sería Cable.

En la imagen, aparecen los actores Hugh Jackman, quien saldrá en Logan, Brosnan y Ryan Reynolds, quien protagonizó Deadpool, el año pasado.

“#WolverineBondDeadpool”, escribió el actor australiano.

Entre las respuestas, hubo dos que llamaron la atención y señalaban “lo que los fans de Marvel veían”, destacando a Brosnan como el personaje de Cable.

Posteriormente, Reynolds publicó una segunda fotografía, pero en su cuenta de Instagram.

“Wolvie. Bond. Wade.”, escribió Reynolds como descripción en la publicación, donde se ven a los actores haciendo las señas de “Hear no evil, speak no evil, see no evil” (No oigo algún mal, no hablo sobre el mal y no veo algún mal).

Wolvie. Bond. Wade. Una foto publicada por Ryan Reynolds (@vancityreynolds) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 2:03 PST

La foto ha causado especulación, debido a que para el papel de Cable también se tienen considerados a Liam Neeson, Stephen Lang, Dolph Lundgren y, aunque poco probable a Keira Knightley. Los últimos dos fueron mencionados en la escena post créditos de Deadpool.