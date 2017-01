20 aniversario

REDACCIÓN | LOBO URBANO Publicada el

Voy a sacar lo que quedó del tintero de la pasada Feria de Lobo Urbano, quiero empezar por lo último. Después de la trova bohemia de Pio René y Fausto Álvarez, al cobijo de la fogata y cuando estábamos en el estacionamiento, nos dimos cuenta que hacia un espantoso frío. Los parabrisas tenían una gruesa capa de hielo, se trató varias veces de quitarlo, para avanzar.



Varios asistentes sufrieron el efecto del frío de la madrugada, amanecieron con la garganta cerrada, otros no tanto, pero sí con carraspera. Pero la verdad fue un bonito evento donde rescatamos los juegos de las ferias de antaño, se ofreció una lección para niños y grandes.



Agradezco infinitamente la asistencia de todos los viajeros, la mayoría afiliados a un moto club, pero también nos acompañaron algunos independientes. Entre otros grupos; Buitres del Desierto, Chooper, Deidad Biker y Lobos de León. De Irapuato; Lobos, Killers, Roll Crazy y Máquinas Libres.



De Silao; Cuervos, Bad Boy´s, y Calaveras del Camino. De Guanajuato Capital; Deidad Biker, Lobos, Biker P.C., Toros ADF, Moto Club Rocinante de Guanajuato Capital A.C. y Piratas. En caso de alguna omisión, pido una disculpa porque todos me merecen consideración y respeto.



Entre los independientes, pude captar a Miguel Chávez junior y su hermano Luis Donaldo. Tomy y Los papás del rockero (qepd). Este joven militaba con Cuervos de Silao, en meses pasados conmemoramos el segundo aniversario luctuoso.



Se realizó un homenaje a Édgar Palafox Alvarado, quien fue prospecto de Deidad Biker Guanajuato y falleció en accidente motociclista cuando se dirigía a la Feria de Lobo Urbano del año pasado. Venía de León, no alcanzó a llegar. Su hermano Alexis, recibió en memoria, una motocicleta Harley Davidson de acero a escala. Momentos muy emotivos.



Agradezco infinitamente el monumental diploma de Lobos Nación, que me dieron gracias a Lobos Guanajuato, está hermosísimo. Muchas gracias.



Aparte, el 25 de enero y el 12 de febrero tendremos dos valiosas actividades en relación a Aldo René Villafaña Ahedo. El miércoles 25 de enero a las 5 de la tarde, en la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, se realizara la misa conmemorando del 20 aniversario luctuoso de este niño. Será una misa de sanación.



El domingo 12 de febrero, en la Presa de la Olla y en la ciudad, se realizará el 8º Moto Paseo de la Amistad Aldo René, la cita a las 10:00 de la mañana en la presa de la Olla. Cada año nos reciben con ricos tamales y atole, para agarrar fuerza e iniciar la rodada por el centro de la ciudad y al regreso, nos estarán esperando con tradicionales Guacamayas, otros platillos y aguas frescas. Además Regalos.