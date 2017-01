Una vida real y no ideal

VERÓNICA PALOMO MARTÍNEZ Publicada el

Ahora bien, el asunto no es tan simple como creer que todo saldrá bien y que no habrá nada que se salga de control; la realidad es que aún con cualquier complicación, novedad, miedo, descontrol, angustia, reconozcas el o los sentimientos que se te presenten para que, con todo y ellos, comiences a actuar de manera consciente y realista, enfrentes y actúes, con ello podrás aportarle más a tu vida y dejarás de ser una persona que “hace lo que le han dicho que corresponde”, “que hace lo mejor” para quien sabe quién.



Y esto es justo lo que te pido que te plantees ¿para quién es lo mejor hacer lo que haces? Si tu respuesta se ubica en cualquiera que no seas tú, cuidado, estás viviendo para otras personas. Si tu respuesta se ubica en ti pero para cuidarte, mantenerte a salvo, no molestarte, seguir en tu zona de confort… cuidado, te estás lesionando y sería conveniente te replantearas las situaciones.



Estamos en una etapa de vida en la que requerimos ser conscientes de lo que hacemos, pensamos, creemos, transmitimos, la época en que la información se podía resguardar se ha acabado, hemos evolucionado a un momento en el que hay un sinfín de diferencias en todos sentidos entre los seres humanos que requerimos aceptar y fomentar el respeto, comenzando por ti misma(o) y siguiendo con tus seres cercanos.



Dicho de otra manera “la época de las princesas y príncipes, del felices para siempre”, ya nadie lo cree y a quienes continúen con dicha ideología a nivel personal y transmitiéndola, les será más complicado vivir y adaptarse a los cambios. Con esto no pretendo que te olvides de tus sueños, anhelos, deseos, fantasías, mi intención es que los tengas presentes y trabajes para lograrlos con los pies en la tierra. Piénsalo, la consciencia sobre la realidad en que vives (vivimos) es necesaria ahora más que antes, en ti esta vivir en la realidad o continuar en un mundo ideal…



Verónica Palomo Martínez.



Medicina General (UAG).



Sexología Educativa / Sexología Clínica o Sexoterapia / Sensibilización y Manejo de Grupos. (Imesex).



E-mail: veronica.palomo.martinez@hotmail.com