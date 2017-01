Ayuda a sobrevivir

EMMANUEL CHÁVEZ Publicada el

Hace unas semanas se dio a conocer que durante enero y febrero habrá fuertes vientos y bajas temperaturas y algunos fenómenos meteorológicos se volverán aún más peligrosos día con día para quienes no tienen un hogar donde vivir y lo hacen al aire libre.



En estos climas se puede llagar al grado de morir por hipotermia.



Organizaciones como el INJUP, DIF y el IMM ayudan a quien no tienen hogar.



Deja tu abrigo o suéter que ya no uses o no quieras siempre y cuando esté en buen estado en los diferentes lugares de acopio que se ubican por el bulevar Lázaro Cárdenas o en algunas farmacias con el lema “lo necesitas? ¡tome uno¡ desea ayudar? ¡deje uno!