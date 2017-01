Consejos para el Gullit

| ANTONIO CARBAJAL Publicada el

Sufrido triunfo del León este fin de semana ante Necaxa, un equipo que despliega una entrega absoluta durante todo el partido; esto sin duda, dificultó el trámite del duelo para los Verdes.



Además, la rapidez del rival hizo ver mal a la defensa de los Esmeraldas, aunque desafortunadamente, los dirigidos por Alfonso Sosa no lo supieron aprovechar.



En contragolpe, los hidrorayos abrieron el marcador pero el árbitro del encuentro anuló la anotación. En este caso, me pareció que se equivocó pues ni era falta ni tampoco existía fuera de lugar.



No es la primera vez que menciono que la rapidez con la que actualmente se juega el futbol, provoca que tanto el árbitro central como los abanderados, se pierdan en la jugada por la velocidad mencionada.



Y ya entrados en gastos, otro de los problemas que tienen los árbitros durante los partidos, es el “agarradero” en cada tiro de esquina. Jugadores de uno y otro equipo jalan camisetas, detienen a rivales, y no se marca penal desde hace muchos años.



De regreso al encuentro, insisto en que la actitud del novel Necaxa me agrada mucho por su entrega, no olvidemos que recién ascendieron a la Primera División la temporada pasada.



Tal parece que fue más ruido todo lo que se dijo alrededor del “Gullit”, pues el técnico Javier Torrente -aunque no de titular- sí lo metió en lugar del “Chapo” y gracias a este ingreso, León consiguió el gol del triunfo.



Permítame señor Carlos Peña, darle un consejo que seguramente ya ha escuchado antes: mande al carajo a aquellos dizque amigos que lo invitan a “pachanguear”, agradezca a su técnico que le da la oportunidad de jugar, y lo mismo a sus compañeros de equipo.



¡Ah!, y también a Marcelo Barovero, pues gracias al mal despeje que hizo con la mano, el balón le llegó a usted y anotó un golazo. Como mencioné, sufrido triunfo para León en Aguascalientes.



Joven Yarbrough, le aconsejo también que vea el video del partido y saque conclusiones.



Merecido triunfo del Toluca ante América, en el primer partido que juegan en su remodelado estadio Nemesio Díez; un duelo que Ricardo La Volpe no recordará de forma positiva, pues allí perdió el invicto -en torneo liguero- desde que llegó al banquillo de los Cremas.

