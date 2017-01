La Fiera no se toma partidos de Copa a la ligera      

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

Aunque es el primer partido de Copa, mañana contra Morelia, La Fiera saldrá con todo a la cancha.

El jugador Carlos Guzmán aseguró que el partido no se tomará a la ligera.



"Siempre es importante tomar estos partidos con seriedad más los que no tenemos mucha actividad en Liga. Tenemos que ser candidatos. Los dos equipos han hecho las cosas bien, Morelia tiene un plantel muy completo".



Aseguró que es un torneo donde no se pueden regalar puntos, y siempre hay que salir a ganar.



"Siempre he tenido ese plus de jugar en varias posiciones siempre estaré a la orden de lo que necesite el profe. Somos profesionales y tenemos que estar motivados".



Y aunque las lesiones han afectado el plantel, aseguró que eso no le impide a la Fiera de llevarse las victorias.



"Tenemos un plantel muy competitivo y confiamos a que los jóvenes con el hambre que tienen saldrán a hacer bien las cosas. El León está obligado a calificar por el plantel que es y el equipo que los somos"