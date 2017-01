León busca goles en Malasia

CÉSAR LUIS MERLO | Buenos Aires, Argentina Publicada el

Es todavía la novela de este mercado de pases para el León. Javier Torrente puso como una de sus prioridades el arribo de un delantero, ya que Germán Cano no iba a estar en condiciones de arrancar el torneo.



Sin embargo, lo que pretendía el entrenador se vio frustrado por los altos precios que solicitaban los clubes dueños de sus pases, algo que la directiva encabezada por Jesús Martínez Murguía no estaba dispuesta a pagar.



En primera instancia, la prioridad fue un delantero centro, con movilidad, capaz de poder ser el acompañante de Mauro Boselli, ya que se especula que Cano recién volverá para la quinta fecha, en la primera semana de febrero. Pero como la intención de la directiva era no hacer grandes erogaciones, se abrió el abanico y el atacante que puede arribar juega por los extremos.



El argentino Jorge Pereyra Díaz quedó ayer con el pase en su poder después de haber estado en el Johor Dahur de Malasia, donde viene de salir campeón, y según supo Súper Deportivo, su llegada a la Fiera se encuentra avanzada ya que no significaría una gran erogación para La Fiera.



En sus manos



El argentino, de 26 años, es del gusto de Torrente y tiene chances de ir al AEK de Grecia y otros dos clubes del continente americano que no trascendieron. En los próximos días tomará una decisión sobre su futuro.



Pereyra Díaz debutó en Ferro Carril Oeste, de la segunda división de su país, y luego dio el salto a Lanús. A pesar del cambio de categoría, se adaptó rápidamente al punto tal que se afianzó como titular, aunque sin ser un goleador.



Luego de ser vendido a Malasia, se destacó en esa liga y tuvo un breve paso por el Independiente de Avellaneda, otra vez en Argentina, donde no tuvo la continuidad que él esperaba.



Pereyra Díaz es un delantero veloz, hábil y con un juego más propenso a la asistencia al goleador que a la definición propia.



Bajo esta definición, sus condiciones son similares a las de Juan Ezequiel Cano, cedido al Mineros de la Liga de Ascenso, auqnue Pereyra es mucho más fuerte y bien puede actuar como segundo punta, detrás de Boselli, en labor similar a la que ya realizó Cano en el cierre del torneo anterior.

Conócelo

Fuerte y veloz

Pereyra Díaz es un atacante hábil, capaz de jugar por las bandas o de tirarse como media punta, aunque pocas veces ha actuado como delantero centro.

6



Goles anotó en su mejor temporada con el Lanús en Argentina, la 2013-2014.

15



Goles marcó con Ferrocarril en la segunda categoría de Argentina, para dar el salto a Primera.