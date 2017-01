ASTERISCOS ***TRISTE HISTORIA

***TRISTE HISTORIA



Es una pena que tres menores de 11, 8 y 4 años hayan perdido la vida en San Miguel de Allende. El hecho obliga a que el Poder Judicial local, que ya tiene en sus manos el caso, investigue a fondo.



*DOS VERSIONES



La Procuraduría al mando de Carlos Zamarripa notificó, luego de 45 horas, de la captura del padre de los niños como el presunto responsable. La esposa salió en su defensa y cientos en la calle a protestar.



*PRUEBA DE FUEGO



No es hora de especular. El nuevo procurador de Derechos Humanos, José Raúl Montero, tiene una prueba de fuego, debe “meterse hasta las narices” y aclarar qué fue lo que sucedió. Que no haya dudas.

***LEÓN ¿AGRADECIDO?



A los que también les pega el incremento en la tarifa del transporte público, es a los policías. Las negociaciones entre autoridad y permisionarios no alcanzaron para algún apoyo a quienes nos cuidan. Deben pagar los rigurosos 11 pesos en efectivo, ni tarifa preferencial tienen hoy, menos la gratuidad.



*LO PLATICARÁN...



El secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez, dice que ese será uno de los temas que se traten en la siguiente reunión con la asociación “León Agradecido”, que encabeza Lalo Gómez, y que se constituyó en 2013 como una iniciativa particular para dignificar la labor de los policías preventivos.



*LAS PRESTACIONES



El Secretario dice que con “León Agradecido” hay una muy buena relación y que tienen reuniones cada mes. Ofreció que se invitará al área de Desarrollo Institucional del Municipio, que encabeza Enrique Sosa, para que informen del paquete de prestaciones que hoy tiene el personal de Seguridad Pública, y que hace algunos meses se robusteció, y definir en qué más puede contribuir la asociación civil.



*EJEMPLO EXITOSO



Como ejemplo de un programa exitoso de apoyo a los elementos está el respaldo de “León Agradecido” con motocicletas para el uso personal de los elementos para el traslado de su casa al trabajo. La asociación las compra y las entrega con un crédito sin intereses y suficiente plazo para pagarlas. Este apoyo se desprendió de una necesidad prioritaria que los policías respondieron en una encuesta.

***APUESTA VERTICAL



El Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi) va en serio con la apuesta de la vivienda vertical. El director general, Amador Rodríguez, presentará la siguiente semana los dos nuevos proyectos de este tipo en las colonias Las Américas y la Buenos Aires, muy cerca de la Zona Centro. El anuncio será el 26 de enero en la “Segunda Jornada de Vivienda Vertical”, en la Universidad Iberoamericana de León.



*EL APRENDIZAJE



En la etapa “barbarista” el Imuvi empujó los proyectos de vivienda vertical de los conjuntos Río Bravo y El Duraznal, ambos se complicaron por el retraso de las obras y la obligada rescisión del contrato en el segundo. En el caso del primero los departamentos ya fueron entregados y están habitados, y en el segundo se tiene un avance físico de obra de un 40% en espera de concluirlo en el mes de abril.



*AMÉRICAS Y BUENOS AIRES



Con este aprendizaje en el Imuvi están convencidos en mejorar los proyectos y sostener la apuesta de la vivienda vertical como antídoto contra la onda expansiva del crecimiento urbano. En el caso del proyecto Las Américas el Imuvi trabaja con el despacho internacional SO-IL, del arquitecto Florian Idemburg , y para el diseño arquitectónico en la Buenos Aires se lanzará un concurso nacional.



*OTROS PROYECTOS



Pero no todo es vivienda vertical, el Imuvi está próximo a concluir el proyecto de 140 unidades básicas de vivienda en Villas de San Juan y ya adquirió reserva territorial en San Carlos La Roncha con la intención de trabajar con Gobierno del Estado en el desarrollo de 500 lotes de urbanización progresiva.

***LÍDER CAMPESINO



Un priísta guanajuatense asumió ayer un cargo de jerarquía nacional. Amadeo Hernández Barajas es el nuevo presidente nacional de la Central Campesina Independiente (CCI), organismo adherido al PRI que hoy aglutina a 1.5 millones de afiliados en todo el País. Le tomó protesta el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Federal, José Calzada Rovirosa.



*AMIGO DE YULMA



En su mensaje Amado Hernández reclamó mayores apoyos al campo. El originario de Acámbaro dirigió la CCI en Guanajuato y en la política tricolor local mantiene cercanía con el “grupo yulmista”, de hecho la diputada federal fresera, Yulma Rocha, lo acompañó ayer en su toma de protesta.

***METROPOLITANO,



PENDIENTE



El Consejo del Parque Metropolitano que encabeza el empresario Luis Ernesto Collazo ya caducó en diciembre pasado que cumplió tres años en funciones, pero el Municipio no ha lanzado la convocatoria para la renovación cuyo reglamento establece que “el Ayuntamiento, a propuesta de Presidente Municipal, dos meses previos al vencimiento del encargo de consejeros emitirá la convocatoria...”



*RELEVO DE PRESIDENTE



El reglamento vigente también especifica que deben ser reelectos cuando menos el 50% de sus miembros (es un cargo honorífico) con el fin de que exista continuidad en los planes, en el caso del actual Presidente del Consejo Directivo ya cumplió dos periodos por lo que el cambio es obligado.



*LA VOCACIÓN



El Parque Metropolitano atraviesa un momento complicado con la reciente determinación de la Conagua de derribar la cafetería construida con el apoyo de la asociación “Juntos por León”. También se ha puesto a debate el priorizar la vocación como un espacio ecológico y al mismo tiempo la necesidad de eventos masivos que le permitan tener mayores ingresos para su mantenimiento y mejora.



*ARENA, ESPERA



En los pasillos de Palacio Municipal trascendió al cierre del año que a encabezar el Consejo podría llegar el ex regidor del PAN y empresario, Alejandro Arena Barroso, él está puesto a entrarle. La realidad es que el Alcalde aún no manda una señal sobre dar la confianza a Alejandro, o alguien más.

Defiende Alcalde aumento

El presidente municipal Héctor López Santillana se presentó ayer ante militantes del PAN para explicar la polémica alza a tarifas del transporte público.



“Todas las decisiones que se toman, tienen que ver con el futuro de la ciudad”, argumentó. El exsecretario de Salud del Estado, Jorge Armando Aguirre Torres, cuestionó que no se consultó al usuario, para el que el incremento es alto.



Acompañaron al alcalde el director de Movilidad, Luis Enrique Moreno, y el síndico Luis Ernesto Ayala.