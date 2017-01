Mantiene despegue sector aeronaútico

ROCÍO TERRASAS RENTERÍA Publicada el

La industria aeroespacial instalada en México no será victima del ‘efecto Trump’ porque no están limitados al mercado americano, aseguró el presidente del clúster aeroespacial, Felipe Briones Soto.



“Lo que estamos haciendo como cluster es para Latinoamérica, primero empezamos por abajo contrario a otros que buscan a Norteamérica para después llegar al continente europeo”.



Ante la ola de amenazas que ha hecho el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a la industria automotriz directamente a armadoras como Ford, General Motors, Toyota y BMW; el presidente del clúster mencionó que el nicho de mercado de la aeroespacial no será frenado por ninguna persona.