Denuncian pruebas falsas en Veracruz

El ex titular de salud de Veracruz, Antonio Nemi Dib, aseguró que no sólo hubo fraude en quimioterapias, sino que también se dieron pruebas falsas de VIH-Sida, hecho que ya habían denunciado antes.



“Sucedió antes de mi gestión y todas las irregularidades que encontramos las denunciamos”, indicó el ex funcionario estatal a una radiodifusora local.



“Las que tienen que ver con las pruebas del VIH, esto de los medicamentos falsos yo lo comenté y hay todavía otros casos más graves, mucho más graves que el de los medicamentos de cáncer”, aseguró.



Nemi señaló al ex administrador de la secretaría de Salud, Ricardo Sandoval, como el responsable de las omisiones en la compra de medicamentos caducos durante la gestión del priísta Javier Duarte.



“A ese ladrón yo lo cesé y lo reinstalaron. No trabajó conmigo ni un segundo”, soltó Nemi en Twitter.



“Yo lo denuncié, por eso me cesaron. Están las pruebas. Lo denuncié decenas de veces (ante la PGR). No es nada nuevo (el tema de las quimioterapias). Está documentado. Y no sólo es eso. Yo (estoy) listo para comparecer cuando requieran”.



Desde 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió denuncias en contra de empresas fantasma que ofrecían servicios al Gobierno de Javier Duarte. Las denuncias refieren que se detectaron siete firmas fantasma.



“Localizamos empresas fantasma, y personalmente denuncié esto ante la PGR en 2013”, dijo Nemi apenas en noviembre.



Incluso aseguró que durante su gestión como titular de Salud estatal la PGR consignó a algunas personas.



Pero al dejar el cargo, el 2 de octubre del 2014, la dependencia estatal negó la existencia de las denuncias, aseguró.



“Mintieron al Congreso estatal diciendo que esas denuncias no existían y, además, se desistieron de la mayoría de ellas”, señaló quien fuera titular de Salud en la gestión del priísta prófugo de la justicia Javier Duarte.



“Había un proveedor de diálisis que cobraba 980 pesos por una sesión, por poner un ejemplo, y a la Secretaría de Veracruz le cobraba mil 400 pesos”.



Asimismo, el diputado perredista José Kirsch Sánchez expresó que se castigará con todo el peso de la ley a los responsables de dar agua destilada como quimioterapia a enfermos con cáncer.



“Eso queremos investigar, quiénes son los culpables, para que se hagan las investigaciones oportunas y correspondientes y si hay que dar un castigo a alguien que sea el máximo castigo, eso no se puede volver a repetir aquí en Veracruz”, dijo el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado.



El lunes, Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, reveló que durante la Administración de Javier Duarte el Centro Estatal de Cancerología aplicó quimioterapias falsas a niños enfermos.



En conferencia, el Mandatario estatal no ofreció detalles sobre el número de menores afectados; sin embargo, detalló que los niños únicamente recibían dosis de agua destilada en lugar del medicamento que tenían prescrito para combatir la enfermedad.



“Tenemos ya resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”, aseguró Yunes.

Piden indagar quimioterapias falsas



Senadores del PAN y PRD expresaron su indignación tras revelarse las quimioterapias falsas y pidieron que se realice una investigación.



“Sería una bestialidad, un asunto ya de animales, espero que no sea cierto. Debe de comprobarse. Duarte debe estar en el infierno, no en una prisión”, expresó Miguel Barbosa, coordinador de los perredistas. “Que se investigue y se determine cualquier responsabilidad. Lo que hizo Duarte va más allá de lo racional, de lo humano”.



El coordinador de los panistas, Fernando Herrera, exigió la intervención de la Secretaría de Salud federal.



“Es una vergüenza para el País, es un crimen de lesa humanidad que debe investigarse. Narro no puede hacer a un lado la responsabilidad de revisión y, junto con la autoridad local, debe investigar toda la delictiva de Veracruz, desde el Gobernador prófugo hasta el responsable de los servicios de salud”, señaló.