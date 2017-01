Iris Law firma con Burberry

AGENCIA REFORMA Publicada el

Iris Law, la hija de 16 años que el actor Jude Law tuvo con la actriz y diseñadora de modas Sadie Frost, fue nombrada el nuevo rostro de Burberry Beauty.



La joven británica, quien había coqueteado con el modelaje, ya puede presumir que ha hecho su primera campaña global con una marca de prestigio.



Es la encargada de dar a conocer la nueva línea de gloss labial ‘Liquid Lip Velvet’.



“En verdad me gustó este look (para los anuncios) porque es atemporal y me recordó todas las viejas fotos de mi mamá cuando estaba en sus 20”, dijo Iris a E!



Anteriormente, Burberry ha ayudado a catapultar las carreras de modelos inglesas como Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne y Jourdan Dunn.



Iris se encuentra cursando último año de secundaria.



En una entrevista con Vanity Fair, la chica se describió como alguien ambiciosa y creativa, con experiencia en diseño de modas.