Plantan más demócratas a Trump

AGENCIA REFORMA | STAFF / WASHINGTON, EU Publicada el

La juramentación de Donald Trump tendrá menos asistentes de lo esperado.



Al menos 40 congresistas demócratas anunciaron que no acudirán el viernes a la toma de posesión del republicano como Presidente de Estados Unidos, según el último registro de ayer de la cadena CNN.



El boicot se ha disparado después de las críticas de Trump al congresista John Lewis, un icono de la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos en los años sesenta que fue el primero en anunciar su ausencia de la ceremonia.



Lewis considera que Trump no es un presidente legítimo por los ataques cibernéticos rusos en la campaña electoral que perjudicaron a la demócrata Hillary Clinton.



El boicot es inusual, pero la cifra de ausencias es minoritaria. En la Cámara de Representantes, hay 194 congresistas demócratas. Por ahora, ninguno de los 48 senadores de ese partido ha anunciado que no asistirá a la investidura de Trump ante las escalinatas del Capitolio.



Los reproches de Trump a Lewis han desatado una tormenta política en Estados Unidos, sobre todo al tener lugar en la antesala de la fiesta nacional, ayer, en honor a Martin Luther King.



La representante Yvette Clarke, de Nueva York, escribió en su Twitter: "Cuando tú insultas al representante John Lewis, tú insultas a Estados Unidos"



"Después de mucho reflexionar estaré de lado de Lewis y no asistiré al evento. Alentaré a futuros líderes a actuar con inclusión y respeto", publicó por su parte Judy Chu, diputada por California.



Ayer, Trump se reunió con Martin Luther King III, hijo mayor del histórico reverendo, en su torre neoyorquina.



"Al calor de la discusión se han dicho muchas cosas desde ambos lados", dijo King III en respuesta a las preguntas de reporteros sobre el conflicto entre el Presidente electo y Lewis.



El descendiente del líder por los derechos civiles indicó que su conversación con Trump se enfocó en impulsar el derecho a votar para aquellos que sienten que sus libertades están amenazadas.



"Tuvimos en efecto una reunión muy constructiva", aseguró.



"Trump ha señalado que va a representar a todos los estadounidenses y yo creo que ésa es su intención", agregó.



King III ha hecho campaña a favor de que el Gobierno emita tarjetas de identificación gratuitas con fotografía que los ciudadanos puedan utilizar para votar si no tienen licencia de conducir u otra identificación oficial.



Trump lo acompañó a su salida del edificio, pero no hizo declaraciones.



"El objetivo es unir a los estadounidenses. Somos una gran nación", concluyó King III.







Familia en desacuerdo

Con un tono muy distinto al de su hermano mayor, Bernice King, hija de Martin Luther King, pidió a los presentes en un encuentro en la Iglesia Baptista Ebenezer -donde predicó su padre- que no pierdan la esperanza y por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.



"Dios puede triunfar sobre Trump", remarcó la descendiente del reverendo.



King evitó realizar una crítica detallada del Presidente electo, pero dijo que la nación aún tiene una opción entre caos y comunidad, como dijo alguna vez su padre.



"Al final del día, los Donald Trump vienen y van. Nosotros aún tenemos que encontrar una manera de crear la largamente acariciada comunidad'', expresó.