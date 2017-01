...y no llega la bruja gigante para el festejo

KAREN FRAUSTO | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. Publicada el

Las brujas no llegan a San Francisco del Rincón, como parte del programa de las fiestas del 410 aniversario se tenía programa una exposición de brujas, pero aún no se ha instalado.



La exposición de “Brujas Gigantes” en el Jardín Principal del municipio estaba planeada del 16 al 22 de enero y con ello se arrancarían los festejos, según el programa de Presidencia Municipal, sin embargo, del lunes 16 no se llevó a cabo la exhibición.



Por otro lado, el programa de “El festival de Brujos”, el cual es organizado por el Comité de Logística y Eventos Regionales (CLER) con apoyo de la Coordinación de Atención a la Juventud, también señala dicha exposición.