Acusan a director de transar en Comudaj

Ex integrantes del consejo del Comudaj denunciaron que detectaron en el organismo paramunicipal presuntas irregularidades económicas y un clima laboral insano, acciones ‘solapadas’ por su director Francisco Torres Ramírez.



Este martes María Dolores Lares Treviño, ex presidenta del Consejo, así como el ex secretario Víctor Ávila Luna acudieron a la Presidencia Municipal para entregar un escrito de sus denuncias.



Este documento fue turnado al presidente municipal, Édgar Castro Cerrillo, con copias para Julio Ortiz, presidente de la Comisión del Deporte, y para Carlos Enrique Ortiz Montaño, regidor del PVEM.