Desaprueban solicitud para nuevo préstamo

JULIETA ORTIZ Publicada el

Miembros del Ayuntamiento se mostraron en desacuerdo con la posibilidad de que el Municipio solicite un nuevo préstamo para la rehabilitación del Tercer Cinturón Vial.



Para llevar a cabo esta obra en los bulevares Lázaro Cárdenas, Casimiro Liceaga, Los Reyes, La Esperanza, San Roque y Díaz Ordaz, se requiere una inversión de 300 millones, 150 de ellos de parte del Gobierno Municipal.



David Muñoz Torres, regidor del PRI, indicó que no se pueden realizar obras sin antes proyectarlas en presupuesto, además de que es más importante ponderar las bibliotecas, museos, iluminación en la ciudad e infraestructura educativa.



Por su parte, el Regidor del Partido Verde Ecologista de México, Daniel Ruiz Barragán se mostró en desacuerdo con esta posible solicitud de préstamo, al considerar que no sería conveniente ante el la deuda ya existente de 395 millones de pesos.



“Todavía tenemos por ahí un endeudamiento, no creo que sea lo más adecuado, sin embargo si es para esta obra y si el Gobierno del Estado va a poner su parte, que se empiece a trabajar con esa parte y cuando terminen ya vemos que podemos hacer”, refirió.