REDACCIÓN | SANDRA FERNÁNDEZ Publicada el

Ocho pesos. Le quedaban ocho pesos en el bolsillo. Sólo ocho pesos después de una mañana terrible; después de haber visitado 15 lugares distintos para recibir la misma respuesta: NO. Josué circulaba entre las calles independencia y revolución, el calor le partía los labios y el punzante dolor de cabeza le recordaba una sola cosa, que sólo le quedaban ocho pesos. Después de dos meses de estar desempleado, después de haber firmado el divorcio y de que lo corrieran del departamento, después de no haber comido en dos días, sólo le quedaban ocho pesos y el automóvil, un Chevy 98 lleno de fallas, con el parabrisas roto, la manija de la puerta derecha que no abría y la pintura carcomida por el sol. Josué estaba jodido. Jodido, con ocho pesos y el tanque de gasolina a punto de quedar vacío.

Sus ojos se humedecieron y abrazaron su rostro con unas cuantas lágrimas, que le sirvieron de bebida, y ésta, a su vez, le sirvió para darse cuenta de que el sonido que venía de afuera eran un montón de insultos para él; un montón de “quítate pendejo, muévete”. Un claxon inquisidor que le hacía pensar en sus ocho pesos, en que con ocho pesos no tendría oportunidad alguna de comprar gasolina. Porque un litro de gasolina costaba catorce, él sólo tenía ocho, y tenía sed, hambre, estaba harto. Fue entonces cuando tanque de gasolina cumplió su amenaza, estaba vacío. Josué sabía que esa noche dormiría en el auto, que sus cosas se perderían en aquella pensión, que lo único que tenía para siempre serían esos pantalones gris oxford, esa camisa blanca, los zapatos negros bien lustrados, y la corbata que le regaló su ex esposa tres navidades atrás. Después de un rato Josué bajó del auto, lo orilló, volvió a entrar en él. Sujetó el volante con ambas manos y cerró los ojos.

R

U

N Then you’ll spread

Your little wings, your little wings

RUUUUUUUUUUUUUUUUUN

ZAAAAAAAAAAAAAAAA And-a take to the ska-da-da-da-dy...

AAAAAAAAAAAAAZ

R Brr, until-a that mornin’

U There’s nothin’ gonna harm you, girl

U

N

R U U U U U U U U UU U U U U U N R U U U U U U

With mommy and daddy standin’ by, yeah

U U U U U U U U U U U U N

Tiempo de delirio constante, entre la deshidratación, el hambre, la tristeza; tiempo de ser un piloto profesional de carreras, de estar en la NASCAR, de correr con Richard Petty, David Pearson, Jeff Gordon; de luchar por llegar en primer lugar mientras Billy Stewart canta desgarradoramente y hace sentir a Josué como si fuera el rey del mundo. Como si no tuviera sólo ocho pesos en el bolsillo, como si no estuviera divorciado, como si, por alguna razón, alguien le hubiera dado trabajo o casa, o un abrazo de esos que terminan con la frase “todo estará bien”.

Al abrir los ojos notó que la noche había llegado, se bajó del carro y metió la mano en el bolsillo; sintió los ocho pesos, caminó unas cuantas calles hasta llegar a una vieja tienda de abarrotes casi en la penumbra; con recelo miró los estantes empolvados que guardaban galletas que pronto caducarían, en el refrigerador estaban unas botellas viejas de refresco de cola. Sin pensarlo tomó un paquete de galletas y lo abrió. La boca se le llenó de saliva y una sonrisa escabrosa brotó de sus labios; escuchó aplausos y gritos de sus admiradoras, sabía que había ganado la carrera, que lo había logrado sin siquiera intentarlo, que todo había regresado al tiempo en que era niño y los problemas no existían, volvió a ese entonces cuando nada importaba.

Josué saboreó las galletas y las sintió al pasar por su garganta; comió una tras otra hasta terminarlas y arrugar la pequeña bolsa de celofán, la arrojó al suelo y soltó una carcajada. Se acercó a la caja, detrás del mostrador apareció una joven mujer que tenía el cabello recogido y estaba vestida completamente de negro. Ella lo miró, miró el paquete sin galletas que estaba tirado en el suelo; regresó la mirada a los ojos de Josué y sin poner mueca alguna le dijo —Son diez pesos—. Sin inmutarse, Josué metió la mano en el bolsillo, sacó los ocho pesos y los puso en el mostrador, —Es todo. —le dijo a la mujer, ella se sonrió, después se dio la vuelta sin tomar el dinero y apagó la luz del fondo de la tienda.

Josué tomó sus ocho pesos, caminó de regreso al automóvil. La noche fue fría.

Sandra Fernández. 22 años. Estudiante de la Lic. En Letras hispánicas por la UAA. Antes directora y editora de Revista Golfa, así como editora adjunta de la Revista estudiantil Pirocromo. Participante del Altaller 2015 en Guanajuato y Aguascalientes. Miembro del colectivo “Los lectores malditos”. Presidenta de la asociación civil “Evolución”. Actualmente gestora cultural para la Red ciudadana del desarrollo rural.

Twitter e instagram: @SandieRockD