Kaká y Villa no descartan jugar en Liga Mx

REDACCIÓN Publicada el

Las estrellas de la MLS, el español David Villa y el brasileño Kaká, estuvieron en un programa de ESPN, y aseguraron no descartar ofertas de equipos de Liga Mx.

¡Ya llegaron, ya están aquí! #KakáYVillaEnNación en cuanto volvamos del corte.







¡EN VIVO!



ESPN 3 pic.twitter.com/DUNKEQ2kx4 — Nación ESPN (@Nacion_ESPN) January 18, 2017

El jugador de Orlando City, campeón del mundo con Brasil en 2002, detalló que pese a que no ha tenido una oferta formal por parte de algún club en México, no desestimaría escuchar ofertas.

“Nunca he tenido oportunidad o una oferta para jugar en México y no lo descarto... no descarto ninguna posibilidad...”, mencionó.

"Nunca he tenido ofertas de México, pero no lo descarto".







¡Así asegura @KAKA! #KakáYVillaEnNación







¡EN VIVO!



ESPN 3 pic.twitter.com/9iLgKJo4Id — Nación ESPN (@Nacion_ESPN) January 18, 2017

Por su parte, David Villa, campeón del mundo en 2010, también destacó que no ha tenido ofertas formales de equipos en Liga Mx, pero no dejaría de escuchar alguna oferta, porque, aseguró el deporte cambia de la nocha a la mañana.

“No he tenido oferta formal. Estoy muy agusto en Nueva York, pero nunca puedes descartar nada porque el futbol es muy cambiante”, dijo el delantero español.

Anteriormente se había rumorado que Kaká podría ir al Querétaro, pero nunca se confirmó alguna negociación. Por su parte, por Villa, señalaron que podría haber ido al Necaxa, pero tampoco se concretó alguna negociación.

Kaká ha jugado Sao Paulo, Milan, Real Madrid y Orlando City. Ganó la Champions League en 2007 con el conjunto italiano.

David Villa ha militado con Spoting Gijón, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid y Nueva York. En 2009 ganó la Champions League con los culés.