Se pelean entrenadores de Panamá y Honduras

REDACCIÓN Publicada el

En el partido de Copa Centroamericana, los directores técnicos de Panamá y Honduras, Hernán “Bolillo” Gómez y Jorge Luis Pinto, respectivamente, protagonizaron una pelea al final.

En el partido disputado en el estadio Rommel Fernández, en Panamá, ambos entrenadores discutieron en el duelo y se extendió al final.

En un video se puede ver cómo ambos técnicos platican acaloradamente, cuando Gómez lo toma del cuello e intenta golpearlo, lanzando insultos a Pinto, quien sólo se defiende. Elementos de Seguridad llegaron para separarlos, pero el “Bolillo” sigue reclamándole.

En conferencia de prensa, Pinto negó hablar sobre la disputa y prefirió platicar sobre el partido que se dio.

Por su parte, Hernán Gómez mencionó que no está acostumbrado a platicar sobre lo que pasa en el partido, pero mencionó que se acercó a Pinto, diciéndole que no peleara, porque, remarcó que con dicho comportamiento, no se puede ir al Mundial.

Posteriormente, el “Bolillo” mencionó que se molestó por la acusación que hizo el entrenador de Honduras, que dijo que se desquitaba por “el robo de Panamá en Honduras”, en partido de eliminatoria para Rusia 2018. Pinto acusó a Panamá de comprar al árbitro en el partido de noviembre de 2016 en Honduras.

En conferencia, mencionó que “eso no lo va a aguantar”, porque Panamá ha trabajado y han sufrido con los árbitros en la eliminatoria. Al final, Gómez pidió a Pinto que compruebe sus acusaciones.

El partido quedó 1-0 a favor de Honduras en la Copa Centroamericana.