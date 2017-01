Exige Arquidiócesis respondan autoridades

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ Publicada el

Ante la ola de violencia que padecen León y otros municipios de la entidad, como San Miguel Allende, donde murieron tres menores de edad, la Arquidiócesis de León demanda una mayor responsabilidad de las autoridades competentes.



“Lamentablemente, como mexicanos no tenemos una cultura de planeación, siempre es de reacción ante los problemas y esto se observa de manera muy palpable desde la manera como se legisla. Las leyes siempre salen a vapor, con la urgencia porque se acerca el tiempo y esto es muy riesgoso y resultan leyes que no llevan un fiel cumplimiento”, dijo el vocero de la Arquidiócesis, el padre Roberto Muñoz Sánchez.



Hacer leyes al vapor, explicó, lo único que genera es que queden tantos huecos “que no hace posible que se vaya legislando de una manera clara, donde la sociedad, tenga una claridad”.