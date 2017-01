Propone contra inseguridad complementar plataformas

VANIA JARAMILLO Publicada el

El síndico y presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad, Luis Ernesto Ayala Torres, difiere de regidores y pide que el SIOSP y SISPEM se complementen.



Contó que al inicio de la administración les informaron que costaba 14 millones “reconectar” la plataforma de seguridad , por lo que se decidió continuar con lo que se tenía a falta de recurso.



“Es que no es que no se utilice, sí se utiliza, se llama SIOSP, aquí el asunto que ha venido haciendo mucho ruido, cuando al inicio de esta administración nos presentan el SISPEM ( Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios ) como algo que vendría a revolucionar o algo que teníamos guardado constatamos que no era así, porque se estaba operando el SIOSP.