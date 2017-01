Se quejan en la Feria de espacio caro y solo

ALMA LUCÍA VELÁZQUEZ CANO Publicada el

Al menos 10 comerciantes de alimentos de la Feria exigen que se les reubique o se les devuelva lo que pagaron, aseguraron que tienen pérdidas del 100%.



Se encuentran ubicados en la avenida del Niño, frente al Foro Victoria, donde aseguran que pasan muy pocas personas.



Dulce María Salas, proveniente de Mérida, Yucatán, rentó un espacio por cerca de 30 mil pesos.



“Sólo mostraron un croquis, no hay paredes, puse mis lonas, mi venta es de comida, Dios no quiere se pueden prender las lonas; no hay piso, es tierra, no tenemos agua, tenemos que acarrearla desde pasando el Foro Victoria”, comentó.