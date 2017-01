Torean autoridades conflicto por pasaje

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO Publicada el

A 15 días del inicio de las manifestaciones en contra del incremento a las tarifas del transporte público en León, activistas reclaman que no se han dado mesas de diálogo sobre el tema.



El presidente municipal, Héctor López Santillana, afirmó que ya entablan negociaciones y que esperan propuestas de los inconformes.



En sus más recientes movilizaciones los manifestantes han enfatizado que no se han tenido negociaciones formales con el Gobierno local.



“Nuestra postura es de estarnos reuniendo”, dijo el Primer Edil, aunque no señaló algún plazo para entablar las negociaciones.