ASTERISCOS ***ENCERRONA CONCAMIN

***ENCERRONA CONCAMIN



La cúpula de Concamin Bajío, que comanda Ricardo Alaniz, se reunió ayer con los secretarios, de Desarrollo Económico, Memo Romero, y de Innovación, Ciencia y Educación Superior, Arturo Lara.



*LOS EMPRESARIOS



Estuvieron el dirigente zapatero, Javier Plascencia; el vicepresidente nacional de los vivienderos, Mario Medrano; también: Adolfo Lira, Marisol Ruenes, Chema Padilla, Javier Quiroga, Jorge Solalinde, etc.



*MENSAJE DE UNIDAD



Romero Pacheco ofreció el respaldo a los industriales. Ellos pidieron mandar un mensaje de unidad para fortalecer el mercado interno y cuidar los empleos. Se trata de cerrar filas ante el incierto futuro.

***HÉCTOR EN EL PAN



En la noche complicada que tuvo el alcalde Héctor López Santillana este lunes en la casa del PAN, invitado a explicar el incremento a las tarifas del transporte público, tuvo que hacer frente no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a más cuestionamientos incómodos que le dejaron claro que no compartían esa decisión.



*SALIM CON JIRIBILLA



El señalamiento con jiribilla fue el del diputado federal Miguel Ángel Salim Alle, cuando le pidió que hagan público el estudio que justificó el aumento y además, ahí está el detalle, qué expliquen ¿cómo concluyeron el porcentaje de más 22% en efectivo, 30% con tarjeta general y 13.5% con preferencial?



*COMPROMISOS Y PLAZOS



Al menos durante la sesión del lunes no puntualizaron sobre los números que obligaron al alza. El también ex candidato a la Alcaldía derrotado en 2012 y que algo trae entre manos para 2018, también solicitó que se difundan los beneficios que traerá el aumento a los usuarios y los plazos para que se noten. Héctor López dijo a todo “sí” y, luego de hablar Salim, el que salió en su defensa fue Alfredo Anda Páez.



*LOS COMENTARIOS



Otros comentarios fueron “que se suban los funcionarios a los camiones”, “somos un gobierno humanista, debimos haber pensado en eso”, “dos pesos es mucho”, “lo invito a subirse a la ruta 45”.



*CABILDO AZUL, AUSENTE



Los panistas que también decidieron el incremento a la tarifa no lo acompañaron, a excepción del síndico y presidente de la Comisión de Movilidad, Luis Ernesto Ayala Torres, quien poco o nada dijo. Ni los que sí son militantes, como el síndico Carlos Medina y regidores Ana Esquivel, José Luis Manrique.



*EXPLICACIÓN A POCOS



Ante unos 100 militantes, cerrado a la prensa, el Alcalde se hizo acompañar de su director de Movilidad, Luis Enrique Moreno, para repetir los argumentos que han venido sosteniendo sobre el alza en combustibles y el dólar desde abril de 2014 (que fue el último acuerdo) a diciembre de 2016, lo que presionaba la operación del sistema al que le urge inversión para responder a la demanda, insisten.

***REDUCIR LEGISLADORES



Ahora que la clase política “tiene la soga al cuello” la bancada del PRI en la Cámara de Diputados revivió ayer la iniciativa de reducir de 500 a 400 diputados federales y de 128 a 96 senadores. Todos los partidos políticos, e incluso el presidente Enrique Peña Nieto en campaña, tienen años prometiendo eso.



*CONTRA LA PARED



Menos legisladores cobrando del erario es una de las demandas más sentidas de la población. Pero a toda la clase política ese tema no le importó y el debate se pospuso y se pospuso; ahora, las reacciones sociales por el “gasolinazo” los han puesto contra la pared y obligado a tomar medidas de austeridad.



*CHICO Y SU INICIATIVA



Ya en noviembre de 2015 el PRI en el Senado anunció una iniciativa en el mismo sentido. El senador guanajuatense, Miguel Ángel Chico Herrera, fue el responsable de presentarla y aquella vez, como hoy, presumió que respondían a una exigencia ciudadana para ahorrar dinero público y facilitar acuerdos.



*¿POR QUÉ NO LO HACEN?



A la iniciativa de su coordinador de bancada y quien antes fuera el jefe nacional del PRI, César Camacho, ya se sumaron los tricolores de casa, como la diputada Yulma Rocha que dijo: “+Con-Pluris es una propuesta que en el @PRI_Nacional hemos impulsado desde 2014, y hoy se formaliza”. La interrogante obligada es: ¿si el PRI-Verde son mayoría en la Cámara porque no lo han aprobado?



*RECORTE A PARTIDOS



Y hablando de iniciativas que contribuyan a ahorrar dinero público que sirva para el gasto social, ahí está en “la congeladora” la que presentara en marzo del año pasado el otro senador del PRI en Guanajuato, Gerardo Sánchez García, respecto a reducir el financiamiento público a los partidos políticos.



*AHORRO MILLONARIO



La iniciativa planteaba una reforma al artículo 41 de la Constitución para que el cálculo de las prerrogativas que reciben los partidos no se vincule al número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral sino al total del número de votos emitidos en la elección federal inmediata anterior. El ex presidente del antes IFE, Luis Carlos Ugalde, estima que eso generaría ahorros por dos mil 047 millones.



*SOBRE LA MESA



Por fortuna el tema otra vez está sobre la mesa. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ya presentó una iniciativa en el Congreso de su estado para eliminar prerrogativas cuando no haya elecciones. Y en Guanajuato las diputadas locales del PRI, Arcelia González y Lupita Velázquez, propusieron bajar 50% las prerrogativas estatales que tan sólo en este año sumarán 128.8 millones de pesos.

***CONTINUIDAD



CERVANTINA



La nombrada este lunes como nueva directora general del Festival Internacional Cervantino (FIC) y de Promoción y Festivales Culturales, Marcela Díez-Martínez Franco, tiene 11 años trabajando en esta “fiesta del espíritu”; recientemente se desempeñó como directora de Programación del FIC. No suele usar su tuit pero “apareció” para agradecer la confianza “que me honra y me llena de felicidad”.



*PRESUPUESTO, APRIETOS



Marcela Díez señaló que la línea de trabajo es muy clara: presentar lo mejor de la producción internacional y nacional, pero todavía falta abordar con la nueva secretaria, María Cristina García Cepeda, el tema del presupuesto federal para el FIC que otros años rondó los 100 millones de pesos. Hay que recordar que el presupuesto autorizado para la Secretaría de Cultura federal se redujo en un 21%.

Cinturón vial para Irapuato

En Irapuato el gobernador Miguel Márquez Márquez entregó ayer la sexta etapa del IV Cinturón Vial y arrancó la construcción de la séptima con la que quedará concluido el anillo para conectar el Cerro de Arandas hacia el bulevar a Villas de Irapuato. La inversión es de 170 y 96 millones de pesos en una y otra etapa.



En esta obra circularán diariamente cuatro mil 243 automovilistas.



El Mandatario estatal destacó en su mensaje que, a pesar de las complicaciones económicas, la inversión pública en Guanajuato habrá de aumentar este año para no detener el crecimiento económico.

Foto: Gobierno del Estado