En busca del desarrollo

Además de criticar al futuro presidente de EU y vaticinar el siniestro destino que nos espera durante su próximo gobierno, por todos lados se escuchan lamentos y quejas del alza de la gasolina y del desastre de Pemex. “La gallina de los huevos de oro llegó a su fin”, nos comunicó el presidente Peña Nieto. O sea que la gallina murió, y con esta información recordé la historia del sabio chino que viajaba con su discípulo y se detuvieron a descansar en una miserable casa de una comunidad desolada y paupérrima. ¿De qué viven?, preguntó el sabio a los habitantes de la humilde vivienda. El padre de familia respondió que tenían una vaca que aunque flaca, les daba leche de la cual hacían queso y cuando les quedaba un poco lo vendían en la ciudad. Al despedirse, el sabio ordenó a su discípulo empujar a la vaca al precipicio.



Éste obedeció sin estar convencido. Al pasar unos años, el discípulo regresó al mismo lugar a pedir perdón por haberse deshecho de la vaca. Para su sorpresa encontró tierras cultivadas, animales de granja y una bonita casa. Al preguntar a los inquilinos el motivo de tanto desarrollo, contestaron que al haber caído la vaca al precipicio no les quedó más remedio que hacer otras cosas y desarrollar habilidades que ni sabían que tenían; y fue así que buscaron nuevas oportunidades.



Este cuento puede ser un ejemplo de lo que podría pasarle a México si dejamos a un lado los lamentos y nos damos a la tarea de desarrollar nuestros talentos y aprovechar los grandes recursos que tenemos como país. Nuestra gallina murió como la vaca. Es hora de explorar nuevos caminos y de fomentar la autonomía nacional.



En lo que respecta a la relación de Estados Unidos y México, recordemos que Cuba ha sobrevivido sin EU. El censo de población de la isla efectuado en el año 1953 arrojó que un millón de personas no sabían leer ni escribir, o sea, que el 23.6% de la población adulta era analfabeto, casi otro millón de trabajadores apenas poseían los niveles mínimos de escolaridad. Después de la Revolución, Cuba se proclama hoy libre de analfabetismo y ha elevado sus niveles de escolaridad. Su desarrollo educativo dio paso a grandes generaciones de médicos. Así también el impulso al deporte dio frutos con grandes atletas que han ganado muchas medallas en competencias internacionales. Los coches que estaban en la isla antes de la Revolución, siguen funcionando como un reto a la ingeniería automotriz. Otros caminos se abrieron para este país, a pesar del embargo y el aislamiento que les impuso EU. No estoy diciendo que la ciudadanía cubana está mejor o peor que antes de la Revolución, solamente que se vio forzada a desarrollar habilidades que no tenía.



El gasolinazo ha logrado unir a las y los mexicanos para manifestar al gobierno los abusos que ha cometido en cuestión de recursos, ha presionado a tal punto que está logrando medidas de austeridad en la clase política y en los partidos. Está dejando claro que ya no tolerará más que gobernantes y altos mandos vivan como reyes cuando existe tanta pobreza. El gasolinazo ha despertado al pueblo y éste exige una buena administración y un alto al derroche y a la corrupción. Es el momento de ver hacia dentro, de valorar lo más valioso que tenemos que es nuestra gente, nuestras familias solidarias, y nuestros grandes recursos naturales. Es el momento de unir nuestras fortalezas. Con esfuerzo y voluntad podemos lograr estar mejor que ahora.

