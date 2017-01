Ampara SCJN vender comida “chatarra” en universidades

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó un amparo a Embotelladora del Fuerte para que pueda vender comida "chatarra" en universidades.



El fallo aprobado por la mayoría de los integrantes de la Segunda Sala de la Corte ampara a la empresa, filial de la Coca Cola, para que no se le aplique la prohibición de la venta de productos altos en grasas saturadas y bebidas azucaradas en instituciones de educación superior.



Los ministros apoyaron el proyecto realizado por la ministra Margarita Luna Ramos, en el que consideró que la prevención de la obesidad, sobrepeso y diabetes recae en la educación y no en la prohibición de comercializar ciertos productos; además de que esta disposición viola el derecho de libre comercio que tiene la embotelladora.



Además, la ministra Luna Ramos estableció que los estudiantes de universidad tienen la edad suficiente para diferenciar y decidir entre la conveniencia o no de consumir alimentos procesados y bebidas azucaradas.



Esto no quiere decir que la empresa podrá vender sus productos en todas las escuelas, sino que única y exclusivamente podrá hacerlo en instalaciones donde se imparta educación superior.



En consecuencia, si la institución comparte instalaciones con alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria o media superior; como sucede en muchas universidades privadas, Embotelladora del Fuerte no podrá vender sus productos.