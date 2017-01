Investiga Congreso de Veracruz a tres ex gobernadores

EL UNIVERSAL | VERACRUZ, VERACRUZ Publicada el

La Comisión de la Verdad Sobre la Deuda Pública de Veracruz del Congreso estatal se instaló hoy de manera oficial y anunció que se investigará las gestiones de los ex gobernadores Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.



El vocal de dicha Comisión, Juan Manuel de Unanue Abascal, informó que se indagará el uso que esos tres ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dieron a diversos créditos bancarios que contrataron durante sus administraciones desde 1998 hasta el 2016.



La Comisión, creada el pasado 12 de este mes por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, tendrá cinco meses para investigar los montos y destino de los créditos contratados, lo cual iniciará con Miguel Alemán Velasco que contrató un empréstito de tres mil 500 millones de pesos.



El legislador informó que de haber irregularidades se tendrán que presentar las denuncias penales correspondientes, por lo cual la comisión será apoyada por un Comité Técnico integrado por cinco ciudadanos de “indiscutible solvencia moral” y amplios conocimientos en finanzas, auditoría, contabilidad y derecho.



Los integrantes serán propuestos por la comisión y contarán con voz pero no tendrán derecho a voto.



El propósito de la Comisión es elaborar informes respecto de la deuda pública de la entidad durante los tres últimos sexenios con la identificación del origen y destino de los recursos respectivos.



La Comisión fue creada el pasado 12 de enero por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso, en el cual ningún partid político tiene mayor simple ni calificada.



Y para la revisión de la deuda pública se solicitaría apoyo del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y de la Contraloría General del Estado (CGE).